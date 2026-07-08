Уже 8 июля Кабинет министров должен представить Раде коалиции концепцию будущих изменений, касающихся пенсионной реформы. Речь идет не об отдельных правках к законодательству, а о комплексном обновлении пенсионной системы.

Что предусматривает пенсионная реформа и какие изменения готовят в правительстве, читайте в нашем материале.

Пенсионная реформа: какие изменения готовят в правительстве

По словам главы парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данила Гетманцева, предварительный вариант пенсионной реформы народные депутаты раскритиковали, после чего правительство отправило документ на доработку.

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Как отмечает парламентарий, общее видение уже сформировано, так что вскоре Кабмин должен представить окончательную концепцию.

Будущая пенсионная реформа 2026 года в Украине будет базироваться на трех составляющих. Об этом ранее сообщал министр социальной политики Денис Улютин.

Составляющие пенсионной рефомы:

Первое направление предусматривает обновление солидарной системы, по которой сегодня получают пенсию большинство украинцев.

Второй инициирует изменение подхода к специальным пенсиям и создание профессиональной пенсионной системы.

Третье направление должно стимулировать развитие добровольной накопительной системы, к которой работников планируют автоматически приобщать с правом отказаться от участия.

По словам Улютина, главная идея реформы состоит в том, чтобы сделать систему более справедливой. Размер будущей пенсии должен зависеть, прежде всего, от того, сколько человек официально работал и какие взносы платил.

Пенсионная реформа: какими будут выплаты

Больше всего изменений ожидает именно солидарная система. Даниил Гетманцев убежден, что нынешняя формула начисления пенсий несправедлива и требует пересмотра.

По его словам, правительство должно определить четкий план постепенного повышения минимальной пенсии до реального прожиточного минимума.

Однако, как отметил депутат, сделать это за год невозможно.

– Возможно, это займет два, три или даже пять лет. Но люди должны понимать, когда пенсии реально позволят обеспечить основные потребности. А именно купить продукты, одежду и все необходимое для жизни, – сказал Гетманцев.

Он также сообщил, что Министерство социальной политики предлагает повысить минимальную пенсию до 6 тысяч гривен. По его мнению, это станет важным шагом, однако без долгосрочного плана такое изменение не решит проблему полностью.

Пенсионная реформа: кому повысят пенсию

Еще одно предложение, которое поддерживает Данил Гетманцем, касается так называемого коэффициента замещения. Это показатель, показывающий, какую часть от средней зарплаты человек получает после выхода на пенсию.

По словам парламентария, сейчас этот показатель в Украине составляет около 28%, в то время как в странах Европейского Союза минимальным ориентиром считают 40%.

Гетманцев считает, что именно к такому уровню должна приблизиться украинская пенсионная система. Он подчеркнул, что не стоит проводить реформу только для того, чтобы частично выполнить европейские стандарты. Если изменять систему, то она должна соответствовать этим стандартам полностью.

Что будет со специальными пенсиями

Отдельный блок пенсионной реформы 2026 года касается специальных пенсий. Гетманцев заявил, что Верховная Рада должна рассмотреть законопроект о так называемых прокурорских пенсиях. Однако изменения будут касаться не только прокуроров, но и всей системы специального пенсионного обеспечения.

По замыслу авторов реформы вместо нынешних специальных пенсий должна работать профессиональная пенсионная система.

Ее финансирование предлагается осуществлять через повышенные суммы Единого социального взноса, которые будут платить работодатели за отдельные категории работников.

К примеру, если профессия связана с вредными условиями труда или работодатель хочет обеспечить работникам более высокую пенсию, он сможет платить больший ЕСВ. Соответственно, больше будет и будущая пенсия.

По словам Гетманцева, именно такой механизм позволит установить прямую связь между размером взносов и предстоящими выплатами.

Как будет работать накопительная система

По словам Министра социальной политики Дениса Улютина, правительство предлагает модель добровольного участия в накопительной системе с автоматическим присоединением.

Это означает, что работники будут автоматически включаться в систему накоплений, однако каждый будет иметь право отказаться.

В министерстве объясняют, что люди, участвующие в накопительной системе, смогут получать более высокие пенсии в будущем. Если же человек решит не накапливать средства, размер выплат после выхода на пенсию будет ниже.

Новая пенсионная реформа: повысят ли пенсионный возраст

Несмотря на многочисленные дискуссии, повышение пенсионного возраста пока не планируется.

В Украине продолжает действовать уже утвержденный механизм постепенного увеличения требований к страховому стажу.

Так, в 2026 году для выхода на пенсию в 60 лет потребуется минимум 33 года страхового стажа, в 2027 году уже 34 года, а с 2028 года нужно уже 35 лет стажа.

Если необходимого стажа будет не хватать, его можно будет официально докупить.

Когда ждать окончательного проекта реформы

По словам Даниила Гетманцева, после обсуждения на Совете коалиции правительство получило указание доработать документ.

Ожидается, что в ближайшее время Кабмин представит окончательную концепцию новой пенсионной реформы. Сам депутат признает, что перемены давно назрели.

– Конечно, реформа запоздала. Но лучше поздно, чем никогда, – подытожил Гетманцев.

После утверждения концепции пенсионной реформы в Украине правительство должно подготовить необходимые законопроекты, которые определят окончательные правила работы обновленной пенсионной системы.

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