Программа жилищных ваучеров для внутренне перемещенных лиц, которые ранее проживали на временно оккупированных территориях, дает возможность отдельным категориям ВПЛ приобрести собственное жилье. В 2026 году в программу внесли ряд изменений, которые влияют на право получения помощи.

Факты ICTV разобрались, сколько жилищных ваучеров для ВПЛ уже профинансировали, что известно о следующем этапе программы и что хотят изменить.

Известно ли, сколько ваучеров на жилье для ВПЛ было профинансировано в 2026 году

Жилищный ваучер номиналом 2 млн грн предусмотрен для отдельных категорий ВПЛ с временно оккупированных территорий. На первом этапе программа распространялась на людей со статусом участника боевых действий или лица с инвалидностью вследствие войны.

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По данным Министерства восстановления, первый этап финансирования стартовал 1 мая 2026 года. Тогда средства забронировали за 3 296 ваучерами на общую сумму 6,59 млрд грн. Именно столько заявок правительство согласовало к финансированию на этом этапе.

Правительство сообщало, что количество профинансированных ваучеров на жилье для ВПЛ в 2026 году превышает 3 200. Именно столько семей уже приобрели жилье по этой государственной программе.

Будет ли второй этап финансирования ваучеров на жилье в 2026 году

Ожидалось, что финансирование жилищных ваучеров для ВПЛ продолжится осенью 2026 года. Правительство и профильное министерство сообщали о работе над привлечением дополнительного ресурса.

Однако по состоянию на 17 сентября 2026 года подтверждения запуска нового этапа финансирования нет.

Более 30 тыс. заявителей, чьи заявки были согласованы, но не попали в первый этап, ожидают дальнейшего финансирования.

Кто может получить жилищный ваучер

Среди основных условий для получения ваучера — отсутствие санкционных оговорок, других ограничительных мер и судимости за отдельные уголовные правонарушения, а также отсутствие жилья в собственности.

Получатель помощи и члены его семьи — один из супругов и дети до 18 лет — не должны иметь в собственности жилой недвижимости.

Не могут получить ваучер и люди, которые:

уже были обеспечены жильем для постоянного проживания органами государственной власти во время пребывания на учете ВПЛ;

получали денежную компенсацию за жилье, которое им полагалось;

подавали заявление на компенсацию за уничтоженный объект недвижимости, если соответствующее решение о компенсации уже утверждено.

Исключение касается жилой недвижимости, расположенной на территориях активных боевых действий или временно оккупированных территориях.

Какие изменения в отношении ваучеров вступили в силу с 1 августа

Изменения внесло постановление №723, а основная его часть вступила в силу 1 августа.

Один из новых критериев касается прекращения права собственности на жилье. Согласно обновленному Порядку №1176, помощь не могут получить люди, которые сами или члены их семьи с 24 февраля 2022 года до даты подачи заявления прекратили право собственности на жилую недвижимость.

Это касается не только прекращения права собственности из-за уничтожения имущества или отказа собственника от него, но и других юридических фактов.

В частности, речь идет о продаже, дарении или другом отчуждении жилья. Если заявитель или член его семьи после 24 февраля 2022 года продал, подарил или другим способом прекратил право собственности на жилье, это может повлиять на возможность получения ваучера.

Могут ли проверить уже одобренные заявки

После принятия постановления №723 возникли вопросы относительно заявлений, которые уже согласовали, но еще не профинансировали. Основанием для таких опасений стали положения постановления об информационном взаимодействии государственных реестров и проверке данных о получателях помощи и членах их семей.

Постановление предусматривает проверку данных о государственной регистрации прекращения права собственности за период с 24 февраля 2022 года до даты использования жилищного ваучера. Также Минфин должен проводить текущую и ретроспективную верификацию до момента использования ваучера.

Постановление №723 также предусмотрело возможность отзыва заявления на получение жилищного ваучера. Порядок №1176 дополнили основанием для отказа в предоставлении помощи, если получатель отозвал свое заявление путем подачи соответствующего заявления в комиссию.

Это может касаться людей, которые обнаружили ошибки в поданных документах или по другим причинам решили прекратить участие в программе.

При этом остается вопрос относительно практического механизма отзыва заявления, если его подавали через Дію. Порядок №1176 не содержит подробного алгоритма такого отзыва в электронном формате.

Жилищный ваучер для ВПЛ можно будет совместить с ипотекой

Еще одно важное обновление появилось 15 сентября. Верховная Рада приняла за основу законопроект №15335, который должен урегулировать использование жилищных ваучеров вместе с ипотечным кредитованием. Документ пока готовят ко второму чтению, поэтому его положения еще не стали действующими нормами.

Об этом сообщил Сергей Козырь, глава парламентской Временной следственной комиссии по вопросам использования средств, направленных на поддержку ВПЛ. По его словам, законопроект должен позволить использовать жилищный ваучер в качестве первого взноса по программе єОселя.

То есть человек с жилищным ваучером на 2 млн грн сможет использовать эти средства не только для самостоятельного приобретения жилья, но и в сочетании с банковским кредитом. Это имеет смысл в случаях, когда стоимость жилья превышает сумму ваучера.

В Верховной Раде отмечают, что законопроект должен урегулировать вопрос передачи в ипотеку жилья, приобретенного или строящегося за счет жилищного ваучера и кредитных средств. Также документ предусматривает ограничения относительно отчуждения такого имущества и его передачи в следующую ипотеку.

Что изменится для получателей жилищных ваучеров

Сейчас речь идет о расширении способов использования 2 млн грн жилищного ваучера. По действующим правилам ваучер можно использовать для приобретения жилья на первичном или вторичном рынке, а после внесения соответствующих изменений в законодательство об ипотеке — в качестве первого взноса по кредитному договору.

Таким образом, если законопроект №15335 станет законом, получатель ваучера сможет объединить государственную помощь с кредитными средствами. Это позволит приобрести или профинансировать жилье, стоимость которого превышает 2 млн грн, при условии соответствия требованиям ипотечной программы.

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