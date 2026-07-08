Внутренне перемещенные лица с временно оккупированных территорий, имеющие статус участника боевых действий или человека с инвалидностью в результате войны, могут получить государственную помощь на покупку собственного жилья.

Для этого работает программа Жилье для ВПЛ с ВОТ, в рамках которой выдают специальные жилищные ваучеры.

Рассказываем, когда ВПЛ с оккупированных территорий смогут получить ваучер на жилье, как им воспользоваться и какие изменения вступят в силу уже с 1 августа.

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Кто может получить ваучеры на жилье для ВПЛ с оккупированных территорий

По данным Министерства социальной политики, сейчас продолжается первый этап программы жилищных ваучеров, поэтому воспользоваться ею могут не все внутренне перемещенные лица.

На этом этапе помощь предусмотрена только для отдельной категории ВПЛ с временно оккупированных территорий. В частности, для участников боевых действий и людей с инвалидностью в результате войны, отвечающих установленным критериям.

Для большинства переселенцев, в частности ВПЛ с ВОТ, не относящихся к этим категориям, возможность подать заявку пока не предусмотрена. В Минсоцполитики отмечают, что в дальнейшем программу планируется постепенно расширить на другие категории переселенцев, однако соответствующие решения еще не приняты.

Программа предусматривает предоставление электронного жилищного ваучера, который можно использовать только для покупки недвижимости. Деньги не выдают на руки, а перечисляют непосредственно продавцу жилья или финансовому учреждению.

Размер ваучера составляет 2 млн. грн на одного получателя.

Использовать его можно при покупке квартиры или дома как на первичном, так и на вторичном рынке. После внесения соответствующих изменений в законодательство, ваучер также можно будет использовать в качестве первого взноса по ипотеке.

При этом ваучер на жилье для ВПЛ, жилье которых осталось на оккупированной территории, могут получить независимо от того, сохранились ли дома и есть ли возможность ими пользоваться. Главное — отвечать требованиям программы.

Когда начнут выдавать ваучеры на жилье для ВПЛ, жилье которых уничтожено или находится на оккупированной территории

Подать заявление можно через приложение Дія. После того, как местная комиссия примет решение, жилищный ваучер автоматически появится в приложении Дія. Там же необходимо подать заявку на бронирование средств.

Очередь формируется автоматически, все зависит от даты и времени подачи заявки на бронирование.

Когда государство выделяет финансирование, средства резервируют в порядке очереди, а заявитель получает уведомление о возможности воспользоваться ваучером.

После этого есть 60 дней, чтобы найти жилье и оформить договор купли-продажи. Если за это время средства не будут использованы, бронирование отменят, а деньги передадут следующему заявителю. В этом случае документы можно подать повторно.

Сам ваучер действует пять лет, а приобретенное жилье нельзя продавать или дарить в течение этого времени.

Какие новые ограничения введут с 1 августа

Кабинет Министров обновил правила участия в программе. Согласно постановлению №723 часть переселенцев может потерять право на получение помощи.

С 1 августа 2026 года жилищный ваучер могут не предоставить, если:

после 24 февраля 2022 года заявитель или члены его семьи продали, подарили или иным способом потеряли право собственности на жилье;

человек уже участвует в программе єОселя;

место жительства на временно оккупированной территории было зарегистрировано уже после начала оккупации.

Поэтому всем, кто планирует подавать документы, следует заранее проверить, соответствуют ли они новым условиям.

Сколько семей уже воспользовалось программой

Как рассказал вице-премьер-министр по восстановлению Алексей Кулеба, с начала финансирования программы Жилье для ВПЛ с ВОТ, собственное жилье уже приобрели 3 228 семей. Практически все средства, предусмотренные на первый этап, уже использованы.

Активнее всего программой воспользовались переселенцы из Луганской и Донецкой областей. Среди последних около 600 семей — жители Мариуполя. Также жилье покупали ВПЛ из Запорожской и Херсонской областей.

Общая площадь приобретенной недвижимости уже превысила 185 тыс. квадратных метров. Дома купили в 22 регионах Украины. Больше всего покупок совершили в Киевской, Днепропетровской, Одесской областях и столице. Около 88% приобретенного жилья составляют квартиры, а еще около 11% — частные дома.

Спрос на программу остается очень высоким. По данным Министерства развития общин и территорий, уже подано более 42 тыс. заявок.

Чтобы обеспечить финансирование следующих этапов, во время Ukraine Recovery Conference 2026 Украина подписала соглашение с Банком развития Совета Европы о привлечении еще €80 млн. Эти средства будут направлены на продолжение программы и помощь большему количеству переселенцев.

Итак, когда ВПЛ, жилье которых на оккупированной территории, смогут получить ваучер на жилье, зависит прежде всего от соответствия условиям программы, решения комиссии и наличия финансирования. Если все требования исполнены, заявка будет оставаться в электронной очереди до момента резервирования средств.

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