Програма житлових ваучерів для внутрішньо переміщених осіб, які раніше проживали на тимчасово окупованих територіях, дає можливість окремим категоріям ВПО придбати власне житло. У 2026 році до програми внесли низку змін, які впливають на право отримання допомоги.

Факти ICTV розібралися, скільки житлових ваучерів для ВПО вже профінансували, що відомо про наступний етап програми та що хочуть змінити.

Чи відомо скільки ваучерів на житло для ВПО було профінансовано у 2026 році

Житловий ваучер номіналом 2 млн грн передбачений для окремих категорій ВПО з тимчасово окупованих територій. На першому етапі програма поширювалася на людей зі статусом учасника бойових дій або особи з інвалідністю внаслідок війни.

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За даними Міністерства з відновлення, перший етап фінансування стартував 1 травня 2026 року. Тоді кошти забронювали за 3 296 ваучерами на загальну суму 6,59 млрд грн. Саме стільки заявок уряд погодив до фінансування на цьому етапі.

Уряд повідомляв, що кількість профінансованих ваучерів на житло для ВПО у 2026 році більше 3 200. Саме стільки родин уже придбали житло за цією державною програмою.

Чи буде другий етап фінансування ваучерів на житло у 2026 році

Очікувалося, що фінансування житлових ваучерів для ВПО продовжиться восени 2026 року. Уряд і профільне міністерство повідомляли про роботу над залученням додаткового ресурсу.

Однак станом на 17 вересня 2026 року підтвердження запуску нового етапу фінансування немає.

Понад 30 тис. заявників, чиї заявки були погоджені, але не потрапили до першого етапу, очікують на подальше фінансування.

Хто може отримати житловий ваучер

Серед основних умов для отримання ваучера — відсутність санкційних застережень, інших обмежувальних заходів та судимості за окремі кримінальні правопорушення, а також відсутність житла у власності.

Отримувач допомоги та члени його сім’ї — один із подружжя і діти до 18 років — не повинні мати у власності житлової нерухомості.

Не можуть отримати ваучер і люди, які:

уже були забезпечені житлом для постійного проживання органами державної влади під час перебування на обліку ВПО;

отримували грошову компенсацію за належне для отримання житло;

подавали заяву на компенсацію за знищений об’єкт нерухомості, якщо відповідне рішення про компенсацію вже затверджене.

Виняток стосується житлової нерухомості, розташованої на територіях активних бойових дій або тимчасово окупованих територіях.

Які зміни щодо ваучерів запрацювали з 1 серпня

Зміни внесла постанова №723, а основна її частина набрала чинності 1 серпня.

Один із нових критеріїв стосується припинення права власності на житло. Відповідно до оновленого Порядку №1176, допомогу не можуть отримати люди, які самі або члени їхньої сім’ї з 24 лютого 2022 року до дати подання заяви припинили право власності на житлову нерухомість.

Це стосується не лише припинення права власності через знищення майна або відмову власника від нього, а й інших юридичних фактів.

Зокрема, йдеться про продаж, дарування або інше відчуження житла. Якщо заявник або член його сім’ї після 24 лютого 2022 року продав, подарував чи іншим способом припинив право власності на житло, це може вплинути на можливість отримання ваучера.

Чи можуть перевірити вже схвалені заявки

Після ухвалення постанови №723 виникли питання щодо заяв, які вже погодили, але ще не профінансували. Підставою для таких побоювань стали положення постанови про інформаційну взаємодію державних реєстрів та перевірку даних про отримувачів допомоги і членів їхніх сімей.

Постанова передбачає перевірку даних про державну реєстрацію припинення права власності за період із 24 лютого 2022 року до дати використання житлового ваучера. Також Мінфін має проводити поточну та ретроспективну верифікацію до моменту використання ваучера.

Постанова №723 також передбачила можливість відкликання заяви на отримання житлового ваучера. Порядок №1176 доповнили підставою для відмови у наданні допомоги, якщо отримувач відкликав свою заяву шляхом подання відповідної заяви до комісії.

Це може стосуватися людей, які виявили помилки у поданих документах або з інших причин вирішили припинити участь у програмі.

При цьому, залишається питання щодо практичного механізму відкликання заяви, якщо її подавали через Дію. Порядок №1176 не містить детального алгоритму такого відкликання в електронному форматі.

Житловий ваучер для ВПО можна буде поєднати з іпотекою

Ще одне важливе оновлення з’явилося 15 вересня. Верховна Рада прийняла за основу законопроєкт №15335, який має врегулювати використання житлових ваучерів разом з іпотечним кредитуванням. Документ поки готують до другого читання, тому його положення ще не стали чинними нормами.

Про це повідомив Сергій Козир, голова парламентської Тимчасової слідчої комісії з питань використання коштів, спрямованих на підтримку ВПО. За його словами, законопроєкт має дозволити використовувати житловий ваучер як перший внесок за програмою єОселя.

Тобто людина з житловим ваучером на 2 млн грн зможе використати ці кошти не лише для самостійного придбання житла, а й у поєднанні з банківським кредитом. Це має сенс для випадків, коли вартості житла перевищує суму ваучера.

У Верховній Раді зазначають, що законопроєкт має врегулювати питання передачі в іпотеку житла, придбаного або такого, що будується за рахунок житлового ваучера та кредитних коштів. Також документ передбачає обмеження щодо відчуження такого майна та його передачі в наступну іпотеку.

Що зміниться для отримувачів житлових ваучерів

Наразі йдеться про розширення способів використання 2 млн грн житлового ваучера. За чинними правилами ваучер можна використати для придбання житла на первинному або вторинному ринку, а після внесення відповідних змін до законодавства про іпотеку — як перший внесок за кредитною угодою.

Отже, якщо законопроєкт №15335 стане законом, отримувач ваучера зможе поєднати державну допомогу з кредитними коштами. Це дасть змогу придбати або профінансувати житло, вартість якого перевищує 2 млн грн, за умови відповідності вимогам іпотечної програми.

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