Национальный банк Украины может снизить оценку роста реального ВВП страны в 2026 году до 1,1–1,2%. Предыдущий прогноз регулятора, опубликованный в конце июля, предусматривал рост экономики на 1,8%.

Об этом 17 сентября сообщил заместитель главы НБУ Владимир Лепушинский на брифинге в Киеве.

НБУ может снизить прогноз роста ВВП Украины

— Мы прогнозировали рост (ВВП в 2026 году, — Ред.) на 1,8% в июле. Однако ситуация динамичная. Мы вполне можем говорить о том, что такая оценка сместилась ближе к 1,1-1,2%, — сказал он.

По словам Лепушинского, на пересмотр прогноза влияют новые разрушения в промышленности и торговле из-за российских обстрелов и ухудшение деловых ожиданий.

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Заместитель главы НБУ подчеркнул, что нынешняя оценка не является окончательной. По итогам прогнозируемого цикла, который завершится в октябре, регулятор может обнародовать другие показатели.

Напомним, в начале августа Государственная служба статистики сообщила, что реальный валовой внутренний продукт Украины во втором квартале 2026 года, по оперативной оценке, вырос на 0,6% в годовом измерении по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.

В конце июля НБУ вернул прогноз роста реального ВВП Украины в 2026 году до 1,8%. Такой же показатель регулятор закладывал в прогноз в январе, однако в апреле снизил ожидания до 1,3%.

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