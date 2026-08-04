Реальный валовой внутренний продукт (ВВП) Украины во втором квартале 2026 года, по оперативной оценке, вырос на 0,6% в годовом измерении по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.

Об этом сообщила Государственная служба статистики во вторник, 4 августа.

Госстат фиксирует рост ВВП во втором квартале

— По оперативной оценке, реальный ВВП во втором квартале 2026 года увеличился по сравнению с предыдущим кварталом на 0,4% (с учетом сезонного фактора), а по сравнению со вторым кварталом 2025 года — на 0,6%, — говорится в сообщении.

В Госстате отметили, что оперативная оценка ВВП основывается на предварительной статистической информации о реальных темпах роста или снижения объемов производства по видам экономической деятельности.

Сейчас смотрят

К слову, Национальный банк Украины (НБУ) вернул прогноз роста реального валового внутреннего продукта (ВВП) на 2026 год до 1,8%.

Именно такой показатель регулятор прогнозировал в январе, однако в апреле снизил ожидания до 1,3%.

— Смягчение фискальной политики и масштабный экономический импульс благодаря направлению части внешнего финансирования на локализацию производства вооружения, а также большие, чем в прошлом году, урожаи будут способствовать оживлению экономической активности во втором полугодии, — заявил глава НБУ Андрей Пышный.

Напомним, в январе — марте 2026 года падение реального ВВП составило 0,6% в годовом измерении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Номинальный ВВП в первом квартале составил 2 047,2 млрд грн.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.