Валовой внутренний продукт является важным показателем, позволяющим оценить состояние экономики страны и благосостояние ее граждан. О том, что такое ВВП и какое место Украины по этому показателю в мире, Фактам ICTV рассказал эксперт по экономике, глава Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

Что такое ВВП страны простыми словами

Валовой внутренний продукт (ВВП) – это макроэкономический показатель, показывающий рыночную стоимость всех конечных товаров и услуг, произведенных за год во всех отраслях экономики на территории государства для потребления, экспорта и накопления, независимо от национальной принадлежности использованных факторов производства.

– То есть ВВП – это все, что создается в стране в течение года: товары, услуги, добавленная стоимость, доходы от торговых операций, – объяснил эксперт.

Различают номинальный и реальный ВВП:

номинальный (абсолютный) ВВП – определяется в текущих рыночных ценах;

реальный ВВП (с поправкой на инфляцию) определяется в ценах предыдущего года.

Разница между номинальным и реальным ВВП позволяет определить, является ли увеличение ВВП реальным ростом производства или это влияние роста цен на рынке.

ВВП обычно рассчитывается в национальной денежной единице. Однако для более удобного сравнения с другими странами мира украинский ВВП оценивают в долларах США.

– Оценка ВВП Украины в долларах показывает и некоторые тенденции, незаметные при оценке в национальной валюте. Дело в том, что как только проседает курс гривны, происходит резкий скачок номинала ВВП, то есть растет абсолютная сумма в национальной валюте всех товаров и услуг, произведенных в стране в течение года, – рассказывает Олег Пендзин.

Какой ВВП в Украине был в предыдущие годы

По словам эксперта, ВВП в 2022 году формально упал не сильно, но если посчитать его в долларовом эквиваленте, то падение составило почти 29% (по данным Национального банка Украины – 28,8%).

– Для сравнения, ВВП в Украине в 2013 году составил $190 млрд. И сейчас мы вышли фактически на уровень ВВП 2013 года, то есть откатились на 10 лет назад.

В 2022 году ВВП Украины составил $160 млрд. Через год он вырос примерно на 5%. Здесь многое зависит от курса, но все равно необходимо понимать, что такими темпами мы будем восстанавливать уровень ВВП очень долго, – отметил Олег Пендзин.

Еще один немаловажный момент – это структура валового внутреннего продукта. По словам эксперта, в Украине почти 70% ВВП – это услуги. Львиная доля этих услуг – в оптовой и розничной торговле. В сельском хозяйстве около 20%, промышленность – на уровне 18%. Все остальное – это услуги.

– То есть мы страна, которая торгует и предоставляет услуги. И при этом, к сожалению, у нас очень низкий уровень промышленного производства в составе ВВП. Эта картина воочию показывает реалии, в которых мы с вами живем, – рассказал эксперт.

Какой будет ВВП в 2025 году

По данным Национального банка Украины, во втором квартале 2025 года реальный валовой внутренний продукт страны вырос на 0,7% в годовом исчислении, а по сравнению с предыдущим кварталом — на 0,2% с учетом сезонного корректировки. При этом темпы экономического роста несколько замедлились по сравнению с первым кварталом, когда показатель составлял 0,9% в годовом исчислении. Такие результаты подтверждают обнародованные Государственной службой статистики Украины подробные макроэкономические данные.

По мнению экспертов Нацбанка, главными сдерживающими факторами развития остаются последствия полномасштабной войны — потеря трудовых ресурсов, территорий, производственных мощностей и части критической инфраструктуры. Дополнительным фактором замедления во втором квартале стало снижение показателей аграрного сектора.

Реальные темпы роста ВВП оказались ниже, чем прогнозировалось в июльском Инфляционном отчете НБУ, где ожидалось увеличение на 1,1% в годовом измерении. Это объясняется более сильным влиянием неблагоприятных погодных условий, которые задержали созревание урожаев и перенесли часть сельскохозяйственного производства на следующие кварталы.

Какое место занимает Украина по показателям ВВП в мире

— На сегодняшний день ВВП на душу населения в Украине почти в 10 раз меньше, чем в европейских странах, — отметил эксперт.

В 2022 году, после военного вторжения РФ, ВВП Украины сократилось на 30%, что стало самой большой потерей за годы независимости.

По данным Международного валютного фонда за 2022 год, экономика Украины находилась на 47-м месте в мире по размеру ВВП и паритету покупательной способности.

В 2024 году МВФ также анонсировал рейтинг самых богатых стран мира. По данным International Monetary Fund (IMF) показатель ВВП на душу населения в Украине составляет — $5,6 тыс.

Таким образом, среди самых богатых стран Украина занимает лишь 141-е место. В 2025 году этот рейтинг пока не обновлялся.

