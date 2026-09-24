Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) ухудшил прогноз роста реального ВВП Украины до 1,5% в 2026 году и 2,5% в 2027-м.

Об этом говорится в сентябрьском отчете Региональные экономические перспективы.

Прогноз ВВП Украины от ЕБРР: что известно

В ЕБРР отмечают существенное ухудшение макроэкономических перспектив Украины. На фоне усиления российских авиаударов экономика перешла от медленного восстановления к состоянию, близкому к стагнации.

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По оценке банка, в первом квартале 2026 года реальный ВВП Украины сократился на 0,6% в годовом исчислении, а во втором — вырос на 0,6%. Таким образом, за первое полугодие объем производства фактически оставался почти неизменным.

Экономическую активность по-прежнему поддерживают оборонное производство, государственные расходы и сектор услуг. В то же время рост сдерживают повреждения энергетической инфраструктуры, нехватка рабочей силы, низкий уровень доверия и новые проблемы с логистикой.

На этом фоне ЕБРР ожидает роста украинской экономики всего на 1,5% в 2026 году и на 2,5% в 2027 году. По сравнению с июньским прогнозом оценки снижены соответственно на 0,7 и 1,5 процентных пункта.

Удары по портам и судам стали одним из главных рисков

Одной из причин пересмотра прогноза ЕБРР называет возобновление российских атак на украинские порты в Черном море и суда, которые ими пользуются.

Из-за роста импорта энергоносителей и оборонной продукции дефицит внешней торговли товарами резко вырос. В то же время возможности Украины по экспорту пострадали из-за ударов РФ по черноморским портам, гражданскому судоходству и транспортной инфраструктуре.

Альтернативные маршруты по суше и рекам могут лишь частично компенсировать потерю морских мощностей. Ситуацию дополнительно осложняют низкий уровень воды в Дунае, удары по дунайской инфраструктуре и нехватка подвижного состава.

ЕБРР предупреждает, что прогноз может ухудшиться еще больше в случае длительных перебоев с судоходством в Черном море, новых масштабных атак РФ на энергетическую инфраструктуру или увеличения дефицита внешнего финансирования.

Отдельно в отчете обращают внимание на инфляционное давление. По данным банка, в июле инфляция в Украине ускорилась до 7,7%. Среди причин — подорожание топлива и энергии, валютный фактор, ситуация на рынке труда и перебои с поставками.

В то же время перед отопительным сезоном есть и положительный момент. По состоянию на конец августа 2026 года у Украины в хранилищах было больше газа, чем на аналогичную дату любого года с 2022-го.

Проблемы с украинским экспортом могут повлиять на мировые цены

ЕБРР обращает внимание и на глобальные последствия проблем с судоходством в Черном море.

На Украину и Россию вместе приходится около четверти мирового экспорта пшеницы. Длительные перебои с экспортом могут привести к заметному росту цен на продовольствие и усилить инфляционное давление в мире.

В банке отмечают, что переориентация зерновых грузов на сухопутные и речные пути обходится дороже и сложнее с точки зрения логистики. Кроме того, низкий уровень воды в Дунае ограничивает пропускную способность одного из основных альтернативных маршрутов украинского экспорта.

Ранее Национальный банк Украины также ухудшил оценку экономической динамики. Заместитель главы НБУ Владимир Лепушинский заявил, что прогноз роста реального ВВП Украины в 2026 году может быть снижен примерно до 1,1–1,2% против 1,8%, которые регулятор ожидал в конце июля.

На пересмотр оценки влияют новые разрушения в промышленности и торговле из-за российских ударов, а также ухудшение деловых ожиданий. Окончательные показатели НБУ должен уточнить по результатам нового прогнозного цикла.