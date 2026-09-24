Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) погіршив прогноз зростання реального ВВП України до 1,5% у 2026 році та 2,5% у 2027-му.

Про це йдеться у вересневому звіті Регіональні економічні перспективи.

Прогноз ВВП України від ЄБРР: що відомо

У ЄБРР фіксують суттєве погіршення макроекономічних перспектив України. На тлі посилення російських повітряних атак економіка перейшла від повільного відновлення до стану, близького до стагнації.

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За оцінкою банку, у першому кварталі 2026 року реальний ВВП України скоротився на 0,6% у річному вимірі, а в другому — зріс на 0,6%. Таким чином, за перше півріччя обсяг виробництва фактично залишався майже незмінним.

Економічну активність продовжують підтримувати оборонне виробництво, державні видатки та сектор послуг. Водночас зростання стримують пошкодження енергетичної інфраструктури, дефіцит робочої сили, низька довіра та нові проблеми з логістикою.

На цьому тлі ЄБРР очікує зростання української економіки лише на 1,5% у 2026 році та на 2,5% у 2027 році. Порівняно з червневим прогнозом оцінки знижено відповідно на 0,7 та 1,5 відсоткового пункта.

Удари по портах та суднах стали одним із головних ризиків

Однією з причин перегляду прогнозу ЄБРР називає поновлення російських атак на українські порти у Чорному морі та судна, які ними користуються.

Через збільшення імпорту енергоносіїв та оборонної продукції дефіцит зовнішньої торгівлі товарами різко зріс. Одночасно можливості України для експорту постраждали через удари РФ по чорноморських портах, цивільному судноплавству та транспортній інфраструктурі.

Альтернативні маршрути суходолом і річками можуть лише частково компенсувати втрату морських потужностей. Ситуацію додатково ускладнюють низький рівень води в Дунаї, удари по дунайській інфраструктурі та дефіцит рухомого складу.

ЄБРР попереджає, що прогноз може погіршитися ще більше у разі тривалих перебоїв із судноплавством у Чорному морі, нових масштабних атак РФ на енергетичну інфраструктуру або збільшення дефіциту зовнішнього фінансування.

Окремо у звіті звертають увагу на інфляційний тиск. За наведеними банком даними, у липні інфляція в Україні прискорилася до 7,7%. Серед причин — подорожчання пального та енергії, валютний фактор, ситуація на ринку праці та перебої з постачанням.

Водночас перед опалювальним сезоном є й позитивний фактор. Станом на кінець серпня 2026 року Україна мала більше газу у сховищах, ніж на аналогічну дату будь-якого року з 2022-го.

Проблеми з українським експортом можуть вплинути на світові ціни

ЄБРР звертає увагу і на глобальні наслідки проблем із судноплавством у Чорному морі.

На Україну та Росію разом припадає близько чверті світового експорту пшениці. Тривалі перебої з експортом можуть призвести до помітного зростання цін на продовольство та посилити інфляційний тиск у світі.

У банку зазначають, що переорієнтація зернових вантажів на сухопутні та річкові шляхи є дорожчою та складнішою з погляду логістики. Крім того, низький рівень води в Дунаї обмежує пропускну здатність одного з основних альтернативних маршрутів українського експорту.

Раніше Національний банк України також погіршив оцінку економічної динаміки. Заступник голови НБУ Володимир Лепушинський заявив, що прогноз зростання реального ВВП України у 2026 році може бути знижений приблизно до 1,1–1,2% проти 1,8%, які регулятор очікував наприкінці липня.

На перегляд оцінки впливають нові руйнування у промисловості й торгівлі через російські удари, а також погіршення ділових очікувань. Остаточні показники НБУ має уточнити за результатами нового прогнозного циклу.

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