Инфляция влияет на повседневные расходы украинцев, в том числе на покупку продуктов питания. В сентябре 2026 года цены на большинство продуктов выросли, хотя отдельные категории, включая фрукты и овощи, подешевели.

Факты ICTV выясняли, вырастут ли цены на шоколад и как меняется ситуация на мировом рынке какао-бобов.

Цены на шоколад в Украине

Мы проверили стоимость плиточного шоколада популярных производителей в онлайн-каталогах АТБ, VARUS и METRO. Цены зависят от бренда, веса плитки, вида шоколада и наличия акционных предложений.

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Для сравнения взяли молочный шоколад Milka и продукцию Roshen:

В сети АТБ молочный шоколад Milka с альпийским молоком в плитке весом 90 г стоит 93,50 грн. В VARUS такая же плитка указана по цене 89,20 грн.

В онлайн-каталоге METRO молочный шоколад Milka с кремово-клубничной начинкой весом 90 г стоит 97,52 грн. Плитка с целыми лесными орехами стоит 130,38 грн.

В METRO черный шоколад Roshen Classic с содержанием какао 56% в плитке весом 90 г стоит 73,67 грн. Молочный шоколад Roshen Nut с цельным фундуком в таком же весе продается за 94,87 грн.

Разница в стоимости объясняется не только видом шоколада, но и составом. В продукции с орехами дополнительно учитываются затраты на ингредиенты, а рецептура и доля какао-продуктов также влияют на конечную цену.

Что будет с ценами на шоколад до конца 2026 года

До конца года на стоимость шоколада будут влиять цены на какао-бобы и сахар, расходы на производство, упаковку и доставку. Однако изменения на мировых товарных рынках не означают, что каждая плитка в украинских магазинах подорожает.

Что происходит на рынке какао-бобов

Ситуация на мировом рынке какао остается неоднозначной. По данным Reuters, лондонские фьючерсы на какао снизились на 2,5%, до £3 863 за тонну, а нью-йоркские упали на 2,4%, до $5 222 за тонну.

Давление на котировки оказывали значительные текущие запасы и ожидания более сбалансированного мирового рынка в сезоне 2026/27 после избытка предложения в предыдущем сезоне.

Однако риски для будущего урожая сохраняются. В сентябре фермеры в Кот-д’Ивуаре, крупнейшем производителе какао в мире, сообщали о недостаточном количестве осадков в основных регионах выращивания. Продолжительная засуха может ухудшить развитие плодов и повлиять на объемы будущего урожая.

Вырастут ли цены на шоколад из-за подорожания сахара

Еще один фактор, который будет влиять на себестоимость шоколада, — цена сахара. Согласно прогнозу по украинскому рынку, сокращение площадей под сахарной свеклой может уменьшить объем производства в новом сезоне.

Если закупочные цены на сахар будут расти, это создаст дополнительную нагрузку на расходы кондитерских производителей. Однако конечная цена шоколада зависит и от других составляющих.

Прогноз цен на шоколад до Нового года

По состоянию на октябрь 2026 года расходы производителей шоколада остаются чувствительными к изменениям цен на сырье и логистику. На рынке какао краткосрочное снижение котировок сочетается с рисками для будущего урожая, а на украинском рынке сахара прогнозируется возможное сокращение предложения.

Президент ассоциации Укркондпром Александр Балдынюк в комментарии изданию World of Packaging объяснил, что на себестоимость шоколада влияют цены на импортные какао-продукты, сложные жиры и эквиваленты какао-масла. По его словам, мировые цены на какао стабилизировались, но остаются высокими.

Украинские производители также тратят больше на логистику, электроэнергию, топливо, упаковку и персонал. Из-за войны отрасль сталкивается с перебоями электроснабжения, нехваткой кадров и логистическими трудностями. При этом производители не могут полностью переложить рост расходов на покупателей, поэтому ищут способы оптимизировать производство и рецептуры.

На цены на шоколад будет влиять и сезонный фактор. Перед Новым годом спрос на кондитерские изделия растет, поскольку шоколад часто покупают для детских подарков. Из-за повышенного спроса в этот период возможно сезонное подорожание продукции.

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