Верховная Рада приняла закон о налогообложении товаров, которые украинцы заказывают через иностранные онлайн-платформы.

Соответствующий законопроект №16051-1 поддержали 252 народных депутата.

НДС на посылки из-за границы: что предусматривает закон

Принятый документ вносит изменения в Налоговый кодекс Украины и изменяет правила налогообложения товаров, приобретенных на зарубежных маркетплейсах.

Сейчас смотрят

В частности, НДС будет начисляться на онлайн-заказ независимо от суммы покупки. Если стоимость товара не превышает 150 евро, ответственность за начисление и уплату налога будет возлагаться непосредственно на электронную платформу.

В то же время для некоммерческих международных отправлений стоимостью до €45 предусмотрено освобождение от НДС.

Также, по сообщениям Минфина, предусмотрены следующие изменения:

НДС в размере 20% будет автоматически включаться в стоимость товара, а процедура получения посылок не изменится;

предусмотрено освобождение от НДС товаров для обороны и безопасности;

сохранится льгота для товаров в несопровождаемом багаже ​​стоимостью до €150;

Новые правила заработают не раньше июля 2027 года.

Ожидается, что изменения обеспечат около 10 млрд грн дополнительных поступлений ежегодно, которые будут направлены на нужды ВСУ.

Реформа также должна выровнять условия конкуренции для украинского и иностранного бизнеса и приблизить правила налогообложения онлайн-торговли к европейским стандартам.

Напомним, что парламент уже несколько раз рассматривал законодательные инициативы по отмене налоговой льготы для международных посылок стоимостью до €150.

Так, 26 мая Верховная Рада также отклонила законопроект №12360. Он предусматривал внесение изменений в Таможенный кодекс, необходимых для введения новых правил налогообложения международных отправлений.

1 сентября народные депутаты также не поддержали законопроект №15460, предусматривавший изменения в таможенное законодательство в связи с отменой льготы. Документ набрал только 194 голоса при необходимых 226, после чего его направили на доработку.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.