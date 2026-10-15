Верховна Рада ухвалила закон щодо оподаткування товарів, які українці замовляють через іноземні онлайн-платформи.

Відповідний законопроєкт №16051-1 підтримали 252 народні депутати.

ПДВ на посилки з-за кордону: що передбачає закон

Ухвалений документ вносить зміни до Податкового кодексу України та змінює правила оподаткування товарів, придбаних на закордонних маркетплейсах.

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Зокрема, ПДВ нараховуватиметься на онлайн-замовлення незалежно від суми покупки. Якщо вартість товару не перевищує €150, відповідальність за нарахування та сплату податку покладатиметься безпосередньо на електронну платформу.

Водночас для некомерційних міжнародних відправлень вартістю до €45 передбачено звільнення від ПДВ.

Також, за повідомленнями Мінфіну, передбачені такі зміни:

ПДВ у розмірі 20% автоматично включатиметься у вартість товару, а процедура отримання посилок не зміниться;

передбачено звільнення від ПДВ товарів для потреб оборони та безпеки;

збережеться пільга для товарів у несупроводжуваному багажі вартістю до €150.

Нові правила запрацюють не раніше липня 2027 року.

Очікується, що зміни забезпечать близько 10 млрд грн додаткових надходжень щороку, які спрямують на потреби ЗСУ.

Реформа також має вирівняти умови конкуренції для українського та іноземного бізнесу й наблизити правила оподаткування онлайн-торгівлі до європейських стандартів.

Нагадаємо, що парламент уже кілька разів розглядав законодавчі ініціативи щодо скасування податкової пільги для міжнародних посилок вартістю до €150.

Так, 1 вересня народні депутати також не підтримали законопроєкт №15460, який передбачав зміни до митного законодавства у зв’язку зі скасуванням пільги. Документ набрав лише 194 голоси за необхідних 226, після чого його направили на доопрацювання.

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