Несмотря на требование МВФ: Рада отклонила законопроект об налогообложении посылок до €150
- Верховной Раде не хватило голосов для принятия законопроекта №12360, документ поддержали 127 депутатов при необходимых 226.
- Законопроект предусматривает введение НДС на международные посылки стоимостью до €150.
Верховной Раде не хватило голосов для принятия законопроекта №12360 относительно введения ключевых показателей эффективности (KPI) для Государственной таможенной службы.
Документ, среди прочего, предусматривает внесение изменений в Таможенный кодекс Украины относительно введения налога на добавленную стоимость (НДС) на посылки стоимостью до €150.
Об этом стало известно во время трансляции пленарного заседания Верховной Рады во вторник, 26 мая.
Рада не проголосовала за НДС на посылки стоимостью до €150
За принятие законопроекта во втором чтении и в целом проголосовали 127 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.
За повторное второе чтение отдали голоса 222 парламентария.
Ни одна из 11 поправок к законопроекту также не набрала необходимого количества голосов.
Напомним, 17 декабря 2025 года Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект №12360 о внесении изменений в Таможенный кодекс Украины относительно оценки эффективности и результативности деятельности таможенных органов.
Ранее профильный комитет рекомендовал парламенту принять во втором чтении законопроект №12360 относительно установления ключевых показателей эффективности для таможенных органов.
По словам главы финансового комитета Верховной Рады Данила Гетманцева, принятие документа позволило бы ввести ежегодную оценку результативности таможни в соответствии с механизмами Всемирной таможенной организации.
Введение НДС на посылки стоимостью до €150 было одним из бенчмарков программы финансирования Украины с Международным валютным фондом (МВФ), который государство должно было выполнить до марта.