Верховной Раде не хватило голосов для принятия законопроекта №12360 относительно введения ключевых показателей эффективности (KPI) для Государственной таможенной службы.

Документ, среди прочего, предусматривает внесение изменений в Таможенный кодекс Украины относительно введения налога на добавленную стоимость (НДС) на посылки стоимостью до €150.

Об этом стало известно во время трансляции пленарного заседания Верховной Рады во вторник, 26 мая.

За принятие законопроекта во втором чтении и в целом проголосовали 127 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

За повторное второе чтение отдали голоса 222 парламентария.

Ни одна из 11 поправок к законопроекту также не набрала необходимого количества голосов.

Напомним, 17 декабря 2025 года Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект №12360 о внесении изменений в Таможенный кодекс Украины относительно оценки эффективности и результативности деятельности таможенных органов.

Ранее профильный комитет рекомендовал парламенту принять во втором чтении законопроект №12360 относительно установления ключевых показателей эффективности для таможенных органов.

По словам главы финансового комитета Верховной Рады Данила Гетманцева, принятие документа позволило бы ввести ежегодную оценку результативности таможни в соответствии с механизмами Всемирной таможенной организации.

Введение НДС на посылки стоимостью до €150 было одним из бенчмарков программы финансирования Украины с Международным валютным фондом (МВФ), который государство должно было выполнить до марта.

