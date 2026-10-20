Украина в настоящее время получает от Соединенных Штатов разведывательную информацию, которая помогает предупреждать о российских баллистических атаках.

Об этом президент Владимир Зеленский заявил 20 октября во время брифинга с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере и президентом Финляндии Александром Стуббом в Осло.

Украина получает разведданные от США

— Мы благодарны за то, что сейчас разведданные эффективно поступают. Речь идет о системе раннего предупреждения. Это крайне важно для наших людей, для детей и взрослых, ведь мы получаем сигнал, когда приближаются баллистические ракеты. Поэтому мы благодарны американской стороне, система работает, и это прекрасно, – сказал украинский президент.

Напомним, 14 октября Сергей “Флеш” Бескрестнов сообщил об ограничении SpaceX скорости работы терминалов Starlink во время движения. В результате этого были сорваны несколько военных миссий.

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Вечером того же дня в Минобороны заявили, что SpaceX продолжала ограничивать скорость работы терминалов Starlink до 161 км в час. Однако в течение дня фактические ограничения были значительно жестче.

17 октября Владимир Зеленский сообщил, что Украина получила доказательства введения ограничений скорости работы Starlink исключительно на украинской территории.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты продолжают передавать Украине разведывательные данные.

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