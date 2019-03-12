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У Британії парламент вдруге відхилив угоду щодо Brexit

Парламент Великої Британії відхилив новий варіант угоди по Brexit, який запропонувала прем’єр-міністр Тереза Мей.

Brexit

Парламент Великої Британії відхилив новий варіант угоди по Brexit, який запропонувала прем’єр-міністр Тереза Мей.

Проти проголосував 391 депутат, за – 242.

Читайте: Франція і Німеччина готові надати відстрочку Brexit

Завтра, 13 березня, парламентарії голосуватимуть за вихід з Євросоюзу без угоди. Якщо вони не підтримають цей варіант, то 14 березня пройде голосування про відстрочку Br exit, який має відбутися 29 березня.

До слова, Тереза ​​Мей втратила підтримку уряду через ситуацію, яка склалася навколо Brexit.

Джерело: ВВС

Фото: Dreamstime

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