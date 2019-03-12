Парламент Великої Британії відхилив новий варіант угоди по Brexit, який запропонувала прем’єр-міністр Тереза Мей.
Парламент Великої Британії відхилив новий варіант угоди по Brexit, який запропонувала прем’єр-міністр Тереза Мей.
Проти проголосував 391 депутат, за – 242.
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Завтра, 13 березня, парламентарії голосуватимуть за вихід з Євросоюзу без угоди. Якщо вони не підтримають цей варіант, то 14 березня пройде голосування про відстрочку Br exit, який має відбутися 29 березня.
До слова, Тереза Мей втратила підтримку уряду через ситуацію, яка склалася навколо Brexit.
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