Кто такая Надежда Савченко?
Надежда Савченко – довольно противоречивая фигура украинской политики. Известной стала в 2014 году, когда ее захватили в плен боевики самопровозглашенных республик. Будучи незаконно осужденной в России, она стала национальным героем Украины. За ее освобождение боролись и президент Украины, и лидеры европейських держав.
По возвращении в Украину Савченко стала народным депутатом в рядах партии Юлии Тимошенко, а уже в 2018 году была обвинена в попытке взорвать здания правительственного квартала и совершить государственный переворот.
Как Савченко попала в российский плен?
В 2014 году Савченко уехала на восток добровольцем батальона Айдар. Причем в АТО находилась во время отпусков, будучи в то же время офицером ВСУ. Уже в июне стало известно, что она попала в плен к боевикам неподалеку Луганска. Вскоре в сети появилось видео ее допроса.
Какое-то время о пленной летчице ничего не было известно, а уже в июле оказалось, что она находится в Воронежском СИЗО. По официальной версии российской стороны, она пыталась пересечь российско-украинскую границу без документов, где ее и задержали.
Ей вменили пособничество в убийстве двух российских журналистов, погибших в результате минометного обстрела в Луганской области.
В 2016 году ей вынесли приговор, засудив к 22 годам колонии.
Как Савченко стала депутатом Верховной Рады?
Пока над Надеждой шел суд в России, в Украине проходили досрочные парламентские выборы. Тогда на съезде партии Батькивщина было принято решение включить в свои ряды и Надежду Савченко, выделив ей первое место в списках.
Вернувшись из плена, Савченко приступила к выполнению своих обязанностей.
Кстати, после выхода из Броварского суда она заявила, что уже 23 апреля планирует вернуться к работе.
Как Савченко вернулась в Украину?
Надежду Савченко обменяли уже в мае 2016 года. Договориться с российской стороной об обмене удалось во время телефонных разговоров между лидерами Нормандской четверки.
По поручению президента, за Савченко был отправлен правительственный самолет в Ростов-на-Дону, где ее обменяли на двух российских служащих ГРУ – Александра Александрова и Евгения Ерофеева. Их украинская сторона приговорила к 14 годам заключения за терроризм, провокацию военного конфликта и ведение агрессивной войны.
В чем подозревают Савченко?
После возвращения Надежда Савченко начала активно работать в Раде и почти сразу вышла из партии Батькивщина. Она занималась вопросами освобождения военнопленных и активно критиковала действующую власть. В ходе переговоров она даже встречалась с лидерами так называемых Л/ДНР, за что подверглась критике.
В марте прошлого года экс-главу Офицерского корпуса Владимира Рубана задержали неподалеку линии разграничения. У него изъяли арсенал оружия. Впоследствии на допрос по его делу вызвали и Надежду Савченко.
Их подозревают в подготовке терактов и государственном перевороте.
Данные следствия говорят о том, что сообщники планировали обстрелять здание правительственного квартала, убить действующую власть и совершить государственный переворот. В ГПУ были аудио- и видеодоказательства причастности нардепа к планированию теракта.
По статьям, которые им инкриминируют, подозреваемым грозит от 10 до 15 лет или пожизненное заключение.
Как проходил суд над Надеждой Савченко?
Уже 22 марта ее лишили депутатской неприкосновенности и арестовали. В августе 2018 было завершено досудебное расследование.
Из-за отвода судей и затягивания процесса дело Савченко и Рубана за год рассматривали в пяти судах. Сначала это был Славянский микрорайонный суд Донецкой области, затем Черниговский районный суд, Соломенский районный суд Киева, Дарницкий районный суд Киева. В финале дело рассматривали в Броварском микрорайонные суде Киевской области, откуда и отпустили подсудимых.
За год были многочисленные отводы судей, смена адвокатов, а каждому новому было необходимо время для ознакомления с делом. Все это привело к тому, что в ночь с 15 на 16 апреля истек срок меры пресечения для обвиняемых. Судьям, которые не успели избрать новую меру, не оставалось ничего другого, как отпустить подозреваемых просто из зала суда.
Савченко помиловали?
Освобождение не означает снятие обвинения. По крайней мере, об этом на своей странице в Facebook заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.
В ГПУ достаточно доказательств того, что Савченко и Рубан собирались осуществить государственный переворот, а потому они не останутся безнаказанными, настаивает Луценко.
Вину за их освобождение он возлагает на судебную систему. Во-первых, из-за возможности многочисленной смены адвокатов. Во-вторых, с каждым отводом судьи дело передают в другой суд. Последней причиной генпрокурор называет “нежелание отдельных судей выполнять работу”.
Савченко освободили – совпадение или спланированная акция?
Выход Савченко точно не на руку действующему президенту. По словам политолога Алексея Голобуцкого, это показывает его слабость.
– Противники действующего президента могут демонстрировать таким образом слабость президента. С другой стороны, это может служить для президента показателем, что такой реванш есть.
Он уверен, что эту ситуацию еще будут использовать в политических целях. Впрочем, ничего общего с политикой ее выход из тюрьмы не имеет:
– Такое у нас законодательство. Можно постоянно менять адвокатов, затягивать процесс, делать все, что угодно. Такая несовершенная судебная система. Тем более, решение не отменено, они и дальше обвиняются в государственной измене.
Несмотря на то, что суд продолжается и ближайшее заседание назначено на 7 мая, на следующей пленарной неделе Савченко планирует вернуться в Верховную Раду. Эксперт добавляет, что возвращение Савченко в политику возможно.
– Она продолжает быть в политике. Ей только физически мешало присутствие в тюрьме.
Он отмечает, что предположить, как Савченко могут использовать, пока сложно – слишком мало времени прошло с момента ее освобождения.
Надежда Савченко – что дальше?
Ситуацию осложняет и то, что освобождение Савченко и Рубана состоялось накануне второго тура выборов. В случае переизбрания действующего президента почти нет сомнений, что дело продолжат.
Однако, если выборы выиграет Владимир Зеленский, будут значительные кадровые изменения в политической среде. И как ситуацию с государственной изменой Савченко воспримет новое правительство, пока неизвестно.
Мы уже наблюдали ситуацию, когда после свержения власти Януковича Тимошенко оправдали и назвали жертвой режима. Практика показывает, что в украинской политике может произойти все, что угодно.