В 2014 году Савченко уехала на восток добровольцем батальона Айдар. Причем в АТО находилась во время отпусков, будучи в то же время офицером ВСУ. Уже в июне стало известно, что она попала в плен к боевикам неподалеку Луганска. Вскоре в сети появилось видео ее допроса.

Какое-то время о пленной летчице ничего не было известно, а уже в июле оказалось, что она находится в Воронежском СИЗО. По официальной версии российской стороны, она пыталась пересечь российско-украинскую границу без документов, где ее и задержали.

Ей вменили пособничество в убийстве двух российских журналистов, погибших в результате минометного обстрела в Луганской области.

В 2016 году ей вынесли приговор, засудив к 22 годам колонии.