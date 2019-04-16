У 2014 році Савченко поїхала на схід добровольцем батальйону Айдар. Причому в АТО перебувала під час відпусток, будучи в той самий час офіцером ЗСУ. Вже у червні стало відомо, що вона потрапила у полон до бойовиків неподалік Луганська. Незабаром в мережі з’явилось відео її допиту.

Якийсь час про полонену льотчицю нічого не було відомо, а вже у липні виявилось, що вона знаходиться у Воронежському СІЗО. За офіційною версією російської сторони, вона намагалась перетнути українсько-російський кордон без документів, де її і затримали.

Її звинуватили у пособництві щодо вбивства двох російських журналістів, які загинули в результаті мінометного обстрілу у Луганській області.

У 2016 році їй ухвалили вирок, засудивши до 22 років колонії.