Екс-президент України Петро Порошенко відмовився від державної охорони та разом із сім’єю поїхав за кордон.

Екс-президент України Петро Порошенко ще минулого тижня заявив про наміри поїхати у відпустку.

Згідно з джерелами Української правди, колишній президент полетів до Туреччини.

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– Частина членів його сім’ї виїхала з України минулого тижня. Інша частина і він виїхали в неділю. Летіли у Стамбул, – повідомив співрозмовник.

Крім того, Порошенко написав заяву про відмову від державної охорони.

Раніше Факти ICTV писали, що чотири людини спробували напасти на екс-президента України Петра Порошенка, коли він вийшов після допиту в ДБР.

Фото: poroshenkopetro