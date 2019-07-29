Екс-президент України Петро Порошенко відмовився від державної охорони та разом із сім’єю поїхав за кордон.
Екс-президент України Петро Порошенко ще минулого тижня заявив про наміри поїхати у відпустку.
Згідно з джерелами Української правди, колишній президент полетів до Туреччини.
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– Частина членів його сім’ї виїхала з України минулого тижня. Інша частина і він виїхали в неділю. Летіли у Стамбул, – повідомив співрозмовник.
Крім того, Порошенко написав заяву про відмову від державної охорони.
Раніше Факти ICTV писали, що чотири людини спробували напасти на екс-президента України Петра Порошенка, коли він вийшов після допиту в ДБР.
Фото: poroshenkopetro
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