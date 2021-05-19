ЦВК оголосила Вірастюка народним депутатом

Василь Вірастюк офіційно став обраним народним депутатом за результатами виборів в окрузі №87 (Івано-Франківська область). Про це повідомила громадянська мережа Опора.

ЦВК склала новий протокол за результатами виборів через визнання недійсним голосування на шести дільницях. За оновленими даними, кандидат від партії Слуга народу Василь Вірастюк отримав 14 811 голос.

Його суперникам, Олександру Шевченку та Руслану Кошулинському, жителі Івано-Франківщини віддали 13 942 та 13 463 голоси відповідно.

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Довибори у Верховну Раду

28 березня пройшли вибори в окрузі №87, що в Івано-Франківській області. 23 квітня Центральна виборча комісія офіційно визнала кандидата Василя Вірастюка переможцем.

Проте 1 травня Верховний суд визнав протиправним рішення ЦВК, частково задовольнивши позов суперника Вірастюка – Олександра Шевченка. Після цього ЦВК відмовилася реєструвати Василя Вірастюка народним депутатом.