НАТО не ухвалить рішення про ПДЧ для України на червневому саміті – Стефанішина

Попри те, що НАТО продовжує дотримуватися політики відкритих дверей, рішення про План дій щодо членства для України навряд чи ухвалять під час саміту Альянсу, який запланований на червень.

Про це повідомила віце-прем’єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина.

Вона пояснила, що саміт країн НАТО буде достатньо коротким, оскільки спочатку його планували провести восени, а довелося готуватися до проведення влітку.

– У нас було дуже багато зустрічей і на рівні послів країн НАТО, і на рівні моїх безпосередніх візаві. Ми проговорили кілька важливих моментів, серед яких, звичайно, політику відкритих дверей. Ми очевидно розуміємо, що цьогорічний саміт – це не той саміт, де буде ухвалене рішення про ПДЧ,- зазначила вона.

Водночас Ольга Стефанішина наголосила: важливо, що питання отримання Плану дій щодо членства в НАТО обговорють не лише в Україні, а й на рівні всіх країн Північноатлантичного альянсу.

Отримання Україною ПДЧ

Напередодні Ольга Стефанішина заявила, що питання надання Україні Плану дій щодо членства в НАТО буде на порядку денному саміту Альянсу, який відбудеться у червні цього року.

За її словами, Україна очікує на потужні і серйозні меседжі в цьому напрямку. Оскільки так голосно, послідовно і обґрунтовано ми не заявляли про ПДЧ з 2008 року.