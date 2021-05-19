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Эстония поддержит Украину на пути к ЕС и НАТО: встреча Зеленского с Каллас

Эстония и в дальнейшем будет поддерживать Украину на пути к евроинтеграции. Об этом заявила премьер-минист Эстонии Кая Каллас, которая сейчас находится с официальным визитом в Киеве.

С президентом Владимиром Зеленским они подписали совместное заявление о поддержке вступления Украины в ЕС.

Глава государства поблагодарил Каллас за постоянную поддержку нашей страны на международной арене, в частности в Совбезе ООН, а также за  реабилитацию украинских военных и гуманитарную помощь для жителей Донбасса. Эстония выделила для региона €500 тыс.

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Каллас в свою очередь отметила, что Эстония активно буде помогать Украине, чтобы она стала полноценным членом ЕС и НАТО.

Перед этим Кая Каллас провела встречу с премьер-министром Денисом Шмыгалем, во время которой заявила, что лучшим ответом Украины на агрессию России станет проведение реформ, что будет приближать будущее членство страны в Евросоюзе и НАТО.

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