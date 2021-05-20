Президент Владимир Зеленский заявил о возможности проведения всеукраинского референдума относительно ситуации на Донбассе.
Во время пресс-конференции политик отметил, что в ближайшее время может появиться сразу несколько вариантов по его организации.
— Главный вопрос, который у нас сегодня есть (для вынесения на референдум — Ред.) — это ситуация на Донбассе. У нас несколько планов — A, B, C — о прекращении войны и возвращения наших временно оккупированных территорий и людей.
Мы представим на рассмотрение общества референдум именно с такой тематикой.
Вместе с тем президент добавил, что кроме референдума Украина рассматривает и другие варианты возвращения оккупированных территорий Донбасса.
Закон о референдуме
8 апреля Владимир Зеленский подписал закон о референдуме, согласно которому граждане самостоятельно и без участия политиков смогут решать государственные вопросы.
Документ регулирует механизм проведения референдума. В частности, речь идет о разрешенных и запрещенных вопросы, которые можно выносить на суд граждан.
На всеукраинский референдум может выноситься только один вопрос, также он не может проводиться одновременно с выборами.