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Факты / Украина / Политика
Наташа Тарчевська |

Есть несколько вариантов: Зеленский о возможном проведении референдума по Донбассу

Зеленський на Донбасі_08.04.2021

Президент Владимир Зеленский заявил о возможности проведения всеукраинского референдума относительно ситуации на Донбассе.

Во время пресс-конференции политик отметил, что в ближайшее время может появиться сразу несколько вариантов по его организации.

— Главный вопрос, который у нас сегодня есть (для вынесения на референдум — Ред.) — это ситуация на Донбассе. У нас несколько планов — A, B, C — о прекращении войны и возвращения наших временно оккупированных территорий и людей.

Мы представим на рассмотрение общества референдум именно с такой тематикой.

Вместе с тем президент добавил, что кроме референдума Украина рассматривает и другие варианты возвращения оккупированных территорий Донбасса.

Закон о референдуме

8 апреля Владимир Зеленский подписал закон о референдуме, согласно которому граждане самостоятельно и без участия политиков смогут решать государственные вопросы.

Документ регулирует механизм проведения референдума. В частности, речь идет о разрешенных и запрещенных вопросы, которые можно выносить на суд граждан.

На всеукраинский референдум может выноситься только один вопрос, также он не может проводиться одновременно с выборами.

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