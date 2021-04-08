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Факты / Украина / Общество
Анастасія Рогожінська |

Зеленский подписал закон о референдуме

Президент Владимир Зеленский подписал закон о всеукраинском референдуме.

Володимир Зеленський

Согласно документу, народ имеет право самостоятельно и без участия политиков решать государственные вопросы.

В то же время этот закон увеличивает возможности граждан участвовать в управлении государством.

Согласно закону, предметом всеукраинского референдума могут быть вопросы:

  • о внесении изменений в разделы I, III, XIII Конституции Украины;
  • решение вопросов общегосударственного значения;
  • изменения территории Украины;
  • потери силы закона Украины или отдельных его положений.

Однако не могут быть предметом всеукраинского референдума вопросы:

  • которые противоречат положениям Конституции Украины, общепризнанным принципам и нормам международного права;
  • об отмене или ограничению конституционных прав и свобод человека;
  • направлены на ликвидацию независимости Украины, нарушение государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, создание угрозы нацбезопасности.

Также не могут выносить на референдум вопросы налогов, бюджета и амнистии.

На всеукраинский референдум может выноситься только один вопрос. И он не может проводиться одновременно с выборами.

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Соответствующий закон позволяет осуществлять народовластие через всеукраинский референдум.

Благодаря этому украинцы смогут напрямую формировать задачи для власти на ближайшее время.

Кроме того, новым фактором в законе есть возможность проводить электронное голосование.

Подробнее о всеукраинском референдуме — читайте на Фактах ICTV.

Источник: Офис президента

Фото: Офис президента

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