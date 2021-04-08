Зеленский подписал закон о референдуме

Президент Владимир Зеленский подписал закон о всеукраинском референдуме.
Согласно документу, народ имеет право самостоятельно и без участия политиков решать государственные вопросы.
В то же время этот закон увеличивает возможности граждан участвовать в управлении государством.
Согласно закону, предметом всеукраинского референдума могут быть вопросы:
- о внесении изменений в разделы I, III, XIII Конституции Украины;
- решение вопросов общегосударственного значения;
- изменения территории Украины;
- потери силы закона Украины или отдельных его положений.
Однако не могут быть предметом всеукраинского референдума вопросы:
- которые противоречат положениям Конституции Украины, общепризнанным принципам и нормам международного права;
- об отмене или ограничению конституционных прав и свобод человека;
- направлены на ликвидацию независимости Украины, нарушение государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, создание угрозы нацбезопасности.
Также не могут выносить на референдум вопросы налогов, бюджета и амнистии.
На всеукраинский референдум может выноситься только один вопрос. И он не может проводиться одновременно с выборами.
Закон о референдуме: что он дает Украине
Соответствующий закон позволяет осуществлять народовластие через всеукраинский референдум.
Благодаря этому украинцы смогут напрямую формировать задачи для власти на ближайшее время.
Кроме того, новым фактором в законе есть возможность проводить электронное голосование.
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