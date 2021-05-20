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Факти / Україна / Політика
Наташа Тарчевська |

Є декілька варіантів: Зеленський про можливе проведення референдуму щодо Донбасу

Зеленський на Донбасі_08.04.2021

Президент Володимир Зеленський заявив про можливість проведення всеукраїнського референдуму щодо ситуації на Донбасі.

Під час прес-конференції політик зазначив, що найближчим часом може з’явитися одразу декілька варіантів щодо його організації.

– Найголовніше питання, яке у нас сьогодні є (для винесення на референдум – Ред.) – це ситуація на Донбасі. У нас кілька планів – A, B, C – щодо припинення війни і повернення наших тимчасово окупованих територій і людей.

Ми представимо на розгляд суспільства саме референдум з такою тематикою.

Водночас президент додав, що окрім референдуму Україна розглядає й інші варіанти повернення окупованих територій Донбасу.

Закон про референдум

8 квітня Володимир Зеленський підписав закон про референдум, згідно з яким громадяни самостійно та без участі політиків зможуть вирішувати державні питання.

Документ регулює механізм проведення референдуму. Зокрема, йдеться про дозволені та заборонені питання, які можна виносити на розсуд громадян.

На всеукраїнський референдум може виноситися лише одне питання, також він не може проводитися одночасно з виборами.

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