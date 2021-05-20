Президент Володимир Зеленський заявив про можливість проведення всеукраїнського референдуму щодо ситуації на Донбасі.

Під час прес-конференції політик зазначив, що найближчим часом може з’явитися одразу декілька варіантів щодо його організації.

– Найголовніше питання, яке у нас сьогодні є (для винесення на референдум – Ред.) – це ситуація на Донбасі. У нас кілька планів – A, B, C – щодо припинення війни і повернення наших тимчасово окупованих територій і людей.

Ми представимо на розгляд суспільства саме референдум з такою тематикою.