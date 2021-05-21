У Верховій Раді України зареєстрували постанову щодо визнання палестинського ісламського угрупування ХАМАС терористичною організацією. Автором документу стала народний депутат від партії Слуга народу Ольга Василевська.

За словами Василевської, таку ініціативу в парламенті підтримали 80 нардепів.

– Такими діями ми робимо крок назустріч Ізраїлю. І цей крок давно назрів. Не в останню чергу тому, що головною країною, яка не лише не визнає ХАМАС терористичною організацією, а й політично підтримує цей рух, є Російська Федерація, – заявила Василевська.

Угрупування ХАМАС з 2007 року утримує владу у секторі Гази. Їх визнали терористами Японія, США, Ізраїль, Велика Британія, Європейський Союз, Канада та інші.

Ізраїль оголосив про перемир’я з ХАМАС

Після понад тижня бойових дій Ізраїль та ХАМАС домовилися про перемир’я. Увечері 20 травня Ізраїль повідомив про введення режиму припинення вогню у секторі Гази.

Представники ісламського руху ХАМАС заявили ЗМІ, що припинення обстрілів буде взаємним і одночасним. Однак після цього на півдні Ізраїлю прозвучали сирени повітряної тривоги.