Обострение на Ближнем Востоке: почему конфликт вновь разгорелся и кому он выгоден

Конфликт между Израилем и палестинской группировкой ХАМАС не стихает уже вторую неделю. Стороны обмениваются обстрелами и взаимными обвинениями. И, несмотря на призывы мирового сообщества, утолить их не удается.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху утверждает, что полон решимости продолжать операцию Часовой стен, пока не будет достигнута ее цель — восстановление мира и безопасности для граждан Израиля.

Причины конфликта скрываются во внутренних политических проблемах действующей израильской власти и ХАМАСа. Как оказалось, маленькая война выгодна обеим сторонам.

— В Нетаньяху говорится, что он мог остаться без власти после формирования коалиционного правительства. А в ХАМАС тоже были большие проблемы из-за того, что в последнее время он стал терять популярность. Потому что люди хотят нормальной жизни, — объясняет международный обозреватель Иван Яковина.

Палестинские радикалы с первых дней засыпали территорию Израиля сотнями ракет. Однако вооружение ХАМАСа сильно отстает технологически.

Впрочем, при поддержке Ирана и благодаря поставкам оружия через разветвленную систему контрабанды, наносить удары по Израилю боевики смогут длительное время.

— По данным израильтян, в арсенале ХАМАС сейчас около 30 тыс. снарядов — от очень малых до самодельных ракет дальностью 10-20 км. Группировка использовала хорошую тактику ракетных запусков. Они стреляют интенсивно. И точность улучшилась по сравнению с предыдущими конфликтами, — отмечает научный сотрудник Ян Уильямс.

Система обороны Железный купол пропустила единичные снаряды, которые упали в израильских поселениях. В ответ артиллерия и авиация страны нанесли сокрушительные удары по сектору Газа.

ЦАХАЛ бьет по инфраструктуре, системе туннелей, домах верхушки ХАМАС и даже гражданских зданиях, где скрываются боевики. Цель — максимально ослабить врага.

Как говорят специалисты, наземная операция, возможность которой рассматривало руководство Израиля, не произойдет. Вторжение в густонаселенный сектор Газа наземными войсками будет означать для Израиля человеческие потери и военнопленных.

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И главный партнер страны на международной арене — США относится к такой инициативе отрицательно. С приходом демократов к власти отношения с Израилем несколько меняются.

— У Джо Байдена сейчас очень большие проблемы внутри демократической партии. Ведь большая часть людей, которые называют себя демократами, поддерживает уже не Израиль, а Палестину. Впервые в американской истории такая ситуация, — отмечает Яковина.

Так глава Белого дома хочет поскорее закончить конфликт. Предыдущее крупное противостояние, в 2014 году, продолжалось полтора месяца.

Обострение на Ближнем Востоке

Больше недели продолжается обострение конфликта между Израилем и Палестиной.

В течение этого времени Израиль и сектор Газа выпустили в сторону друг друга тысячи ракет.

Противостояние между странами Ближнего Востока началось с столкновений, вспыхнувших, когда израильские власти решили выселить несколько палестинских семей из района Шейх-Джарра в Восточном Иерусалиме, который является спорной территорией.

Также повлияло на обострение ситуации и решение городских властей не допустить мусульман на Храмовую гору во время шествия в День Иерусалима, который отмечали 10 мая.

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