Чергове пленарне засідання Верховної Ради 21 травня традиційно розпочнеться о 10.00.

Перша година засідання буде присвячена запитанням до Кабміну. Також народні депутати заслухають звіт Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення за 2020 рік.

У першому читанні Верховна Рада планує обговорити законопроекти про статус НАБУ, антидопінгову діяльність у спорті, Службу військового капеланства та охорону здоров’я населення від шкідливого впливу тютюну.

Також на порядку денному – внесення змін до законів про Про космічну діяльність, Про театри і театральну справу, Про охорону дитинства, Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні та інші.

У другому читанні народні депутати розглянуть зміни до закону Про судоустрій і статус суддів, Про правовий режим майна в ЗСУ, Про автомобільні дороги та Про допомогу особам з інвалідністю.

Крім цього, Рада вирішить долю законопроектів про обмеження обігу пластикових пакетів на території України, про внесення змін до деяких актів щодо ресторанного бізнесу, а також щодо охорони водних біоресурсів та середовища їх існування.

Зміни до закону Про ринок природного газу

На засіданні 20 травня Верховна Рада у першому читанні ухвалила зміни до закону про ринок природного газу.

Документ пропонує внести низку змін та поправок до вже існуючого закону (ухваленого у 2015 році), який регулює ринок природного газу в Україні.

Автори законопроекту – група депутатів фракції Слуга народу – переконані, що ухвалення змін спростить механізм приєднання до газотранспортної або газорозподільної системи.

Детальніше про зміни до закону Про ринок природного газу в Україні читайте в матеріалі Фактів ICTV.