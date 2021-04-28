Кремль отказывается встречаться с Зеленским на нейтральной территории

В Кремле уже отреагировали на предложение президента Украины Владимира Зеленского касательно встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

Так, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что он пока не знает, готов ли президент России встретиться на нейтральной территории. По его словам, Москва якобы не получала официального предложения от Киева.

Кроме того, в Кремле еще раз подчеркнули, что говорить о войне на Донбассе, Путин с Зеленским не будет.

В то же время Россия традиционно открещивается от боевиков ОРДЛО. Ведь в российской власти заявляют, что РФ не является участником конфликта, поэтому и о мире Украина должна говорить с главарями боевиков.

Между тем Путин говорит, что обсуждать соответствующую тему готов только в Нормандской формате. Однако, по словам Пескова, о двусторонних отношениях пообщаться не против и в Москве.

Также в Кремле заявили, что не позволят Киеву вернуть контроль над границей и оккупированными районами Донбасса без проведения там местных выборов и амнистии террористов.

Встреча Зеленского и Путина

Президент Украины Владимир Зеленский хочет встретиться с Владимиром Путиным в Ватикане. Об этом он сказал одному иностранному изданию.

По мнению главы государства, эта встреча необходима для прекращения войны на Донбассе. А Ватикан — это идеальное место для диалога о мире.

Зеленский отметил, что встреча с президентом РФ обязательно произойдет. Но каким должен быть порядок дня на этих переговорах, а также когда и где будут согласованы шаги, которые ускорят мир — это открытые вопросы.

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