Президент України Володимир Зеленський і російський президент Володимир Путін зустрінуться, коли в Києві будуть впевнені, що їх розмова стосуватиметься Донбасу і Криму.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

– Зустріч відбудеться тоді, коли ми, Київ, переконаємося, що на цій зустрічі ми зможемо предметно обговорити ті питання, які для нас є ключовими, – сказав міністр.

Кулеба зазначив, що Зеленський не зустрічатиметься з Путіним для того, щоб не говорити про Донбас і Крим. За його словами, переговори щодо зустрічі йдуть важко.

– Ми підтверджуємо, що готові до розмови, і головна тема розмови – це, безумовно, припинення війни і мир в Україні. До цієї розмови не повинно бути якихось зовнішніх підозр, бо ми повинні говорити з Путіним, ми розуміємо, що рішення приймає в Росії Володимир Путін, а не хтось інший. Але я абсолютно впевнений, що якщо ця зустріч відбудеться, то президент України буде дуже жорстко та принципово захищати саме українські інтереси, – заявив Кулеба.

В адміністрації Путіна підтвердили підготовку зустрічі з президентом України. Також в Кремлі заявили, що процес підготовки зустрічі йде непросто.

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Зустріч Зеленського і Путіна

Наприкінці квітня Зеленський доручив голові Офісу президента Андрію Єрмаку організувати зустріч з Володимиром Путіним.

Тоді президент заявив, що головне – це предмет розмови, а не місце.

Водночас Єрмак виключив можливість запрошення Путіна до Києва.