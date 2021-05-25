Лукашенко будет аплодировать решению: Гройсман о намерении Украины запретить полеты в Беларусь

Лидер политической партии Украинская стратегия Гройсмана Владимир Гройсман не согласен с намерением правительства просто взять и запретить полеты в Беларусь.

По его мнению, это решение только поможет изолироваться самопровозглашенному президенту Беларуси Александру Лукашенко.

— Я не согласен с намерением правительства просто взять и запретить полеты в Беларусь. Лукашенко будет аплодировать такому решению, которым мы поможем ему изолироваться и ограничим поток людей, которые едут в Беларусь. А многие из них могут помочь белорусскому народу в борьбе за свободу — разностью мнений и объяснением фактов, — отметил Владимир Гройсман.

В то же время политик предлагает, чтобы Украина и ЕС запретили полеты в своем воздушном пространстве всем официальным правительственным бортам из Беларуси.

— Я бы предлагал, чтобы Украина и ЕС запретили полеты в своем воздушном пространстве всем официальным правительственным бортам из Беларуси. Это оставит диктатора в стране и не сделает ему услугу, ограничив доступ свободных проевропейских людей в Беларусь, — говорит он.

Владимир Гройсман убежден, что в этой ситуации нужно:

запретить украинским самолетам осуществлять транзитные полеты через воздушное пространство Беларуси;

разрешить выполнять только прямые рейсы Киев-Минск-Киев;

запретить использование украинского воздушного пространства всем государственным воздушным судам Беларуси и любым коммерческим рейсам, на борту которых находятся белорусские чиновники, в отношении которых применены санкции США, ЕС и стран Большой семерки.

По мнению политика, недопустимо давать Александру Лукашенко шанс выйти из этой ситуации победителем.

Авиасообщение с Беларусью

24 мая президент Украины Владимир Зеленский распорядился прекратить авиасообщение с Беларусью. Соответствующее поручение рассмотрит Кабмин во время внеочередного заседания 25 мая.

Сейчас уже ряд европейских стран начал облетать территорию Беларуси, чтобы не попадать в ее воздушное пространство.

Все потому, что 23 мая в Минске из-за сообщения о якобы минировании экстренно посадили пассажирский самолет авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс.

Тогда же в аэропорту задержали Романа Протасевича — основателя белорусского оппозиционного Telegram-канала Nexta, который летел этим бортом.