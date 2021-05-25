Лукашенко аплодуватиме рішенню: Гройсман про намір України заборонити польоти до Білорусі

Лідер політичної партії Українська стратегія Гройсмана Володимир Гройсман не згоден з наміром уряду просто взяти і заборонити польоти до Білорусі.

На його думку, це рішення тільки допоможе ізолюватися самопроголошеному президенту Білорусі Олександру Лукашенку.

– Я не згоден з наміром уряду просто взяти і заборонити польоти до Білорусі. Лукашенко аплодуватиме такому рішенню, яким ми допоможемо йому ізолюватися і обмежимо потік людей, які їдуть до Білорусі. А багато з них можуть допомогти білоруському народу у боротьбі за свободу – різністю думок та поясненням фактів, – зазначив Володимир Гройсман.

Натомість політик пропонує, щоб Україна і ЄС заборонили польоти у своєму повітряному просторі всім офіційним урядовим бортам з Білорусі.

– Я би пропонував, щоб Україна і ЄС заборонили польоти у своєму повітряному просторі всім офіційним урядовим бортам з Білорусі. Це залишить диктатора в країні і не зробить йому послуги, обмеживши доступ вільних проєвропейських людей в Білорусь, – говорить він.

Володимир Гройсман переконаний, що у цій ситуації потрібно:

заборонити українським літакам здійснювати транзитні польоти через повітряний простір Білорусі;

дозволити виконувати тільки прямі рейси Київ-Мінськ-Київ;

заборонити використання українського повітряного простору всім державним повітряним суднам Білорусі та будь-яким комерційним рейсам, на борту яких перебувають білоруські посадовці, щодо яких застосовані санкції США, ЄС та країн Великої сімки.

На думку політика, неприпустимо давати Олександру Лукашенку шанс вийти з цієї ситуації переможцем.

Авіасполучення з Білоруссю

24 травня президент України Володимир Зеленський розпорядився припинити авіасполучення з Білоруссю. Відповідне доручення розгляне Кабмін під час позачергового засідання 25 травня.

Наразі деякі європейські країни вже почали облітати територію Білорусі, щоб не потрапляти в її повітряний простір.

Усе через те, що 23 травня у Мінську через неправдиве повідомлення про мінування екстрено посадили пасажирський літак авіакомпанії Ryanair, який летів з Афін до Вільнюса.

Тоді ж в аеропорту затримали Романа Протасевича – засновника білоруського опозиційного Telegram-каналу Nexta, який летів цим бортом.