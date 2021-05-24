Зеленский распорядился прекратить авиасообщение с Беларусью

В ближайшее время Украина может прекратить авиасообщение с Беларусью.

Об этом стало известно по результатам совещания в Офисе президента, которое возглавлял Владимир Зеленский.

На встрече присутствовали премьер-министр Денис Шмыгаль, секретарь СНБО Алексей Данилов, министры Дмитрий Кулеба, Арсен Аваков, Герман Галущенко, Александр Кубраков, а также заместители руководителя ОП Юлия Свириденко и Кирилл Тимошенко.

Завтра, 25 мая, Кабмин рассмотрит президентское поручение по закрытию воздушного пространства Беларуси для осуществления авиаперелетов из и в Украину.

— МИД и Министерство инфраструктуры уже готовят пакет соответствующих решений. Украина должным образом отреагирует на ситуацию принудительной посадки пассажирского самолета компании Ryanair в аэропорту Минска, — говорится в сообщении ОП.

Столица Беларуси Минск более пяти лет является главным пунктом пересадок для украинцев, которые путешествуют в РФ.

Скандал в аэропорту Минска

23 мая в аэропорту Минска задержали Романа Протасевича — основателя белорусского оппозиционного Telegram-канала Nexta.

Самолет авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, экстренно посадили из-за “поступления сигнала о заминировании”. Именно тогда борт пролетал над Беларусью.

Власти объявили Протасевича в международный розыск, его обвиняют в организации митингов.

На фоне этого скандала многие европейские страны начали облетать территорию Беларуси, чтобы не попадать в ее воздушное пространство.

Первой страной, отозвавшей лицензию национальной белорусской авиакомпании Белавиа, стала Великобритания.