Справу Тупицького передали до суду, йому загрожує п’ять років за ґратами

Колишній голова Конституційного суду України Олександр Тупицький постане перед судом за підкуп свідка. Слідчі ДБР за процесуального керівництва Офісу генерального прокурора направили до суду відповідний обвинувальний акт.

У жовтні 2018 року Тупицький в одному з кафе Києва здійснив підкуп свідка у кримінальному провадженні. Свідок мав відмовитися від показань або дати “потрібні” покази на користь екс-голови Вищого господарського суду України, який перебував у статусі підозрюваного.

Також у ДБР повідомили, що у 2018 та 2019 роках Тупицький надавав неправдиві свідчення у справі протиправного заволодіння майновими активами Зуївського енергомеханічного заводу у місті Зугресі Донецької області.

Тупицький постане перед судом за:

завідомо неправдиві показання, поєднані зі штучним створенням доказів захисту (ч. 2 ст. 384 КК України);

підкуп свідка з метою надання завідомо неправдивих показань (ст. 386 КК України).

У разі доведення вини обвинуваченому загрожує покарання у вигляді позбавленням волі на строк до п’яти років.

Обшуки у Тупицького

Зранку 13 травня у будинку Олександра Тупицького провели обшуки слідчі Слідчі Державного бюро.

Обшук проводилися згідно з ч. 1 ст. 234 КПК України.

Обшук проводився у присутності Тупицького, його дружини, двох малолітніх дітей і адвоката.