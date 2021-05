25 мая стало известно, что США и Россия согласовали встречу их лидеров во время саммита в Женеве (Швейцария) 16 июня.

Джо Байден и Владимир Путин должны обсудить ряд вопросов, которые считают проблемными в двусторонних отношениях. Конечно, глава США надеется таким образом встать на путь налаживания политического контакта с РФ.

Хотя это также и в интересах российского президента, вряд ли обойдется без обсуждения вопросов, в которых Россия не хочет уступать.

Факты ICTV рассказывают, на каких темах сосредоточатся Байден и Путин и что их встреча даст Украине.

Основные темы

Главная цель Байдена на переговорах с Путиным – восстановление предсказуемости и стабильности.

Для США предсказуемая и стабильная Россия – это страна, которая не идет на эскалацию в регионе ради преследования своих политических амбиций, которая решает вопросы переговорами, а не очередной демонстрацией силы.

Конечно, это не значит, что речь идет и о стабильности внутри РФ. Возможно, Байден закроет глаза на определенные внутренние “конфликты” и попытки Путина держаться за президентское кресло, если он перестанет дестабилизировать ситуацию на международной арене.

Но поводов для оптимизма мало. Вспомним недавнее обострение ситуации на Донбассе, а вдобавок и подозрение в причастности российских спецслужб к операции по задержанию белорусского журналиста Романа Протасевича.

Политолог Владимир Фесенко считает, что Путин снова едет на “торги”, которые он будет вести с позиции силы.

– Россия будет пытаться восстановить диалог с западом. Но Путин это понимает как торги по различным вопросам. По меньшей мере, чтобы к нему относились как к равному, чтобы уважали и принимали во внимание его интересы. Торговаться в вопросах распределения сфер влияния, в решении конкретных проблем, чтобы с ним договаривались, – говорит политолог.

Тем не менее, нужно решать вопросы, которые длительное время находятся в “подвешенном” состоянии. Скорее всего, руководители США и России поднимут тему безопасности в регионе (в частности различных договоров), иранский вопрос и частичное противостояние Китаю.

Последнее может стать особенно интересным тезисом, ведь противостояние КНР для Соединенных Штатов до сих пор остается важной проблемой на повестке дня, а для РФ – это возможность показать, что они якобы не так уж и надеются на помощь Китая.

Политический эксперт Александр Мусиенко сказал Фактам ICTV, что глава США также стремится узнать, возможно ли склонить РФ на свою сторону в противостоянии Китаю.

– Я думаю, принципиально важным моментом будет прощупывание точек взаимодействия американцами. Они хотят изучить, насколько Россия готова говорить и как она заангажирована к сотрудничеству с Китаем. То есть возможно ли с РФ вести диалог о сдерживании КНР. Если говорить о формировании такого альянса, то нельзя обойти тему безопасности в Европе… Понятно, что вопрос российско-украинской войны важен для европейцев, американцев и для нас. И без решения этой ситуации невозможно двигаться дальше в направлении создания потенциальных союзов, – объясняет эксперт.

Политический эксперт добавляет, что к этому может добавиться и вопрос Арктики, поскольку Соединенные Штаты видят в действиях России попытки милитаризировать регион.

В общем спектр вопросов будет достаточно широким, ведь цель США – перезапуск отношений с Россией. По мнению Фесенко, это обычная стратегия для демократов. Обаме этого не удалось сделать, ведь в 2014 году РФ аннексировала Крым и начала вооруженную агрессию на Востоке Украины, поэтому и речи о “теплых отношениях” между государствами не могло быть.

Украинский вопрос

Одним из важных вопросов, которого точно коснутся Байден и Путин, будет конфликт на Донбассе и аннексия Крыма. Незначительного прогресса можно ожидать только в вопросе урегулирования ситуации на Востоке Украины.

Без Украины никто договариваться не будет, но президент США точно приложит усилия для того, чтобы активизировать переговорный процесс и снять напряжение на границе с нашим государством.

Фесенко также не исключает, что среди договоренностей по Украине могут восстановить прямой канал переговоров между США и Россией, вроде того, который был между Волкером и Сурковым.

Это только добавит сил в переговорном процессе, ведь раньше этот формат координировали с нормандским. Волкер достаточно часто консультировался с Украиной, Францией и Германией, прежде чем встречаться с Сурковым. О подобном могут договориться и сейчас.

В то же время Мусиенко считает, что Украина может рассчитывать только на деэскалацию на Донбассе.

– Если о чем-то договариваться, то Россия может продемонстрировать деэскалацию – прекратить обстрелы. Это максимум, на что можно рассчитывать в этих условиях, – говорит эксперт.

В контексте Украины также часто можно услышать заявления о том, что наше государство станет “разменной монетой” в отношениях США и России. Якобы Соединенные Штаты закроют глаза на российскую агрессию в Украине, если она уступит, например, Сирией.

Но этот сценарий нельзя назвать никак иначе, кроме как фантастикой. За годы российской агрессии позиции США не изменилась – они и в дальнейшем поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины и остаются сторонниками разрешения конфликта дипломатическим путем.

– С 2014 года эту дурацкую идею о размене (Украины, – Ред.) на Сирию, Беларусь или кого-то еще обсуждают постоянно. Но она ни разу не подтверждалась. Кроме того, американская дипломатия в такие игры не играет. Даже во времена Дональда Трампа ничего подобного не произошло. Наоборот – отношения между двумя странами ухудшились. По Украине задача-максимум – снять напряжение, которое возникло в течение последних месяцев, – объясняет Фесенко.

Шанс на примирение

Если говорить исключительно о США и России, то сейчас у обеих сторон есть уверенность, что в отношениях стран по результатам встречи наступит если не “потепление”, то как минимум – уменьшение градуса напряжения.

Переговоры госсекретаря США Энтони Блинкена и министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова показали, что во многом у государств еще нет общей позиции.

– Есть разногласия по многим вопросам, но по определенным вопросам демонстрируют желание обсуждать и договариваться. Не скажу, что это будет “потепление” (отношений, – Ред.), но определенная разрядка возможна, – говорит Мусиенко.

Один из источников Politico также считает, что встреча Байдена и Путина – это возможность говорить обо всем прямо.

Тем не менее, без неприятных тем не обойдутся. The Washington Post ожидает, что президент США вспомнит не только Украину, но и арест Протасевича в Беларуси. А в The New York Times считают, что имя Алексия Навального прозвучит во время встречи.

Но любая стабилизация отношений – это компромисс, который должна проявлять каждая сторона. Поэтому не исключено, что Байден или Путин могут пойти на уступки.

Например, недавно Соединенные Штаты отказались от части санкций против Северного потока-2, что можно воспринимать как “жест доброй воли” перед встречей двух лидеров.

Но и Россия должна проявить свое желание к улучшению отношений.

– Байден попытается нормализовать отношения с Россией, но не путем каких-то принципиальных уступок. Частичные уступки, как по Северному потоку, возможны. Но в обмен на это Байден хочет получить согласие Путина, что он не будет демонстрировать агрессию в отношении Украины, стран Балтии, других соседних стран, – высказывает мнение Фесенко.

Можно с уверенностью сказать, что разговор Байдена и Путина будет сложным. И не только из-за разногласий во взглядах по многим вопросам, но и потому, что президент РФ привык со всеми разговаривать с позиции силы.

Остается только надеяться, что это станет началом стабилизации отношений России не только с Соединенными Штатами, но и с другими странами. Особенно с соседями.