Зустріч президента США Джо Байдена та очільника РФ Володимира Путіна, під час якої порушуватиметься питання України, вплине на переговорний процес щодо Донбасу – як у нормандському форматі, так і у межах Тристоронньої контактної групи.

Таку думку висловив очільник української делегації у ТКГ Леонід Кравчук в ефірі одного з українських телеканалів.

– Вірю, що президент США конкретно у своєму стилі озвучить питання перед Росією, що вона має припинити агресію проти України і вивести свої збройні сили. Я думаю, таке питання порушиться, і це, безумовно, вплине у майбутньому на нашу роботу на мінському майданчику і у нормандському форматі, – зазначив Леонід Кравчук.

Водночас, за його словами, поки відкрите питання про те, як це буде обговорюватися, і чи потрібні консультації з боку України як жертви російської агресії.

Зустріч Байдена і Путіна

Зустріч очільників США та РФ відбудеться 16 червня 2021 року у Женеві (Швейцарія).

Водночас у Білому домі вже підтвердили, що Байден планує обговорити з Путіним питання України.

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