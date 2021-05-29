Дальнейшее продолжение переговоров Трехсторонней контактной группы в Минске не имеет ни технических, ни логистических, ни политических условий, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
Об этом министр иностранных дел сказал в эфире Свободы слова Савика Шустера на канале Украина и отметил, что не поддерживает проведение очных заседаний ТКГ в Минске.
Кулеба отметил, что сейчас все заседания и встречи проводятся онлайн, но добавил, что не поддерживает идею проведения переговоров именно в Минске в дальнейшем.
По словам Кулебы, этот вопрос не потребует решения в ближайшее время.
Переговоры в Минске
После принудительной посадки рейса Ryanair и задержания оппозиционного блогера Романа Протасевича глава украинской делегации в Трехсторонний контактной группе Леонид Кравчук заявил, что Минск больше не может быть площадкой для переговоров.
По словам Кравчука, Украина будет обращаться к партнерам и ОБСЕ, чтобы найти новое место для проведения встречи.