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Факты / Украина / Политика
Софія Зінов'єва |

Продолжение переговоров ТКГ в Минске не имеет соответствующих условий — Кулеба

дмитро кулеба

Дальнейшее продолжение переговоров Трехсторонней контактной группы в Минске не имеет ни технических, ни логистических, ни политических условий, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Об этом министр иностранных дел сказал в эфире Свободы слова Савика Шустера на канале Украина и отметил, что не поддерживает проведение очных заседаний ТКГ в Минске.

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Кулеба отметил, что сейчас все заседания и встречи проводятся онлайн, но добавил, что не поддерживает идею проведения переговоров именно в Минске в дальнейшем.

По словам Кулебы, этот вопрос не потребует решения в ближайшее время.

Переговоры в Минске

После принудительной посадки рейса Ryanair и задержания оппозиционного блогера Романа Протасевича глава украинской делегации в Трехсторонний контактной группе Леонид Кравчук заявил, что Минск больше не может быть площадкой для переговоров.

По словам Кравчука, Украина будет обращаться к партнерам и ОБСЕ, чтобы найти новое место для проведения встречи.

Фото: УНИАН

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