К вынужденной посадке самолета авиалиний Ryanair в Беларуси может быть причастна власть России. Такое мнение озвучил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

По его словам, Россия и Беларусь довольно тесно контактируют, поэтому вероятность причастности РФ к инциденту не исключается.

— Мы знаем об очень тесных отношениях между Россией и Беларусью, и поэтому трудно поверить, что режим в Минске мог бы сделать что-то подобное без какой-либо координации с Россией.

Североатлантический Альянс требует Беларусь освободить задержанного после приземления самолета Романа Протасевича, а также его девушку Софию Сопегу.

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Ранее генсек НАТО заявлял о сходстве России и Беларуси. Столтенберг подчеркнул, что эти две страны подавляют проявления демократии, а также часто осуществляют кибератаки.

Также Столтенберг призвал провести международное расследование посадки самолета Ryanair.