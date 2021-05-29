Подальше продовження переговорів Тристоронньої контактної групи у Мінську не має ні технічних, ні логістичних, ні політичних умов, заявив очільник МЗС України Дмитро Кулеба.

Про це міністр закордонних справ сказав в ефірі Свободи слова Савіка Шустера на каналі Україна і наголосив, що не підтримує проведення очних засідань ТКГ у Мінську.

Кулеба зазначив, що наразі усі засідання та зустрічі проводяться онлайн, але додав, що не підтримує ідею проведення переговорів саме в Мінську в подальшому.

За словами Кулеби, це питання не потребуватиме вирішення найближчим часом.

Переговори в Мінську

Після примусової посадки рейсу Ryanair та затримання опозиційного блогера Романа Протасевича очільник української делегації у Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук заявив, що Мінськ більше не може бути майданчиком для переговорів.

За словами Кравчука, Україна звертатиметься до партнерів та ОБСЄ, щоб знайти нове місце для проведення зустрічі.