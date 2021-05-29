Україна отримає оновлений пакет Цілей партнерства з НАТО

28 травня відбулось засідання Комітету з партнерства та колективної безпеки Північноатлантичного альянсу, під час якого обговорили оновлення пакету Цілей партнерства України з НАТО.

Він містить завдання на період до 2025 року. У пакеті цілей наведено низку засобів, які наша держава готує для участі у програмі Партнерство заради миру, операціях та місіях НАТО. Водночас цілі партнерства підтримують заходи з реформування оборонної сфери.

Помічник генерального секретаря НАТО з питань операцій Джон Манза наголосив, що Україна – найбільш важливий партнер Північноатлантичного альянсу. За його словами, НАТО повністю підтримує незалежність та територіальну цілісність української держави.

Суспільний діяч також заявив, що Альянс продовжить надавати допомогу Україні для здійснення необхідних реформ та розвитку спроможностей сил безпеки та оборони.

НАТО про Білорусь та РФ

На думку генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга, Білорусь та Росія мають подібності в поведінці – це стосується придушення демократії у державах.

Політик наголосив, що Білорусь та Російська Федерація навмисно пригнічують демократичні процеси, тобто вчиняють за однаковим шаблоном.

Також у НАТО рішуче засудили затримання журналіста Романа Протасевича після примусової посадки літака у Мінську.