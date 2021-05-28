Пригнічують демократію: НАТО про подібності Білорусі і РФ

Білорусь та Росія мають подібності в поведінці. Зокрема, це стосується придушення демократичних процесів.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг під час візиту до Португалії.

На його думку, Республіка Білорусь та РФ пригнічують демократичні протести, опозицію та навмисно використовують кібератаки.

– Дві різні країни, але дуже однаковий шаблон, – сказав він.

Як зауважив Столтенберг, в НАТО повинні приймати це всерйоз. Адже така поведінка неприйнятна для цінностей Альянсу.

– НАТО продовжить адаптуватися, підтримувати своїх партнерів, Грузію та Україну, які постраждали від Росії, країни, що порушувала їхні суверенітет та територіальну цілісність, – додав генсек.

Щодо примусової посадки літака у Білорусі та затримання опозиційного журналіста Романа Протасевича, то Столтенберг наголосив, що усі члени НАТО рішуче засуджують дії Мінська.

– Союзники НАТО та ЄС зараз вводять санкції проти Білорусі для чіткого розуміння, що є наслідки, коли вони поводяться так, – пояснив він.

Столтенберг додав, що у НАТО також закликають негайно провести міжнародне розслідування того, що сталося.

– Журналіст був одним із сильних голосів демократичної опозиції в Білорусі. Тому його затримання – це також замах на основні демократичні права та свободу преси, – наголосив генсек.

Загроза для України

Напередодні міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що зближення Росії і Білорусі може становити загрозу національній безпеці України.

Глава МЗС зазначив, що це той ризик, який ми повинні завжди враховувати під час ухвалення рішень.