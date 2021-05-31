Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг пояснив, чому саміт лідерів країн НАТО в червні відбудеться без представників України або Грузії. За його словами, саміт не передбачає участі країн-партнерів.

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Про це він повідомив на брифінгу перед зустріччю міністрів у Брюсселі.

– Саміт буде тільки для союзників, оскільки це досить короткий саміт, один день. Наступного разу у нас, можливо, буде більше часу, і ми проведемо зустрічі на високому рівні з партнерами. Але я не хочу спекулювати, коли будуть такі зустрічі, втім цього разу формат з партнерами не передбачений, – заявив Столтенберг.

Генсек НАТО додав, що з огляду на співпрацю з Україною і Грузією Альянс приділяє багато уваги безпеці Чорноморського регіону.

– Ми обмінюємося інформацією, ми допомагаємо зміцнювати можливості й маємо присутність НАТО в регіоні Чорного моря на суші, в повітрі та на воді, – зазначив він.

ПДЧ для України

Саміт НАТО відбудеться 14 червня в Брюсселі. Раніше віце-прем’єр з питань євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина повідомила, що питання надання Україні Плану дій щодо членства в НАТО буде на порядку денному саміту Альянсу.

Пізніше глава МЗС України Дмитро Кулеба зазначив, що НАТО не ухвалить рішення про ПДЧ. Водночас, за його словами, Україна прагне запустити процес, який дозволить його отримати.

Джерело: NATO News