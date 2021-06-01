1 июня в 10:00 утра традиционно начнется очередное пленарное заседание депутатов Верховной Рады, трансляцию которого можно посмотреть на сайте Фактов ICTV.

На нем нардепы рассмотрят ряд важных поправок в законы и законопроектов, в частности проекты законов о кредитных союзах и страховании.

Также на повестку дня вынесли законопроект об ограничении в Украине обращения пластиковых пакетов и изменения в некоторые законы по поддержке отечественных производителей теле- и кинопродукции в период карантина.

Кроме этого народные избранники повторно рассмотрят законопроекты в которые внес свои замечания и предложения президент Владимир Зеленский.

Речь идет о законе о внесении изменений относительно переименования Фонда социальной защиты инвалидов и внесении изменений в закон о предотвращении коррупции.

Закон о растаможивании авто

С 15 июня в Украине вступает в силу закон о льготном растаможивании так называемых евроблях.

Узнать какие автомобили подпадают под действие закона и другие детали можно в материале Фактов ICTV.