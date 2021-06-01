1 червня о 10 годині ранку традиційно розпочнеться чергове пленарне засідання депутатів Верховної Ради, трансляцію якого можна подивитись на сайті Фактів ICTV.

На ньому нардепи розглянуть низку важливих поправок до законів та законопроектів, зокрема проекти законів про кредитні спілки та страхування.

Також на порядок денний винесли законопроект про обмеження в Україні обігу пластикових пакетів та зміни до деяких законів щодо підтримки вітчизняних виробників теле- та кінопродукції в період карантину.

Окрім цього народні обранці повторно розглянуть законопроекти у які вніс свої зауваження та пропозиції президент Володимир Зеленський.



Йдеться про закон щодо внесення змін стосовно перейменування Фонду соціального захисту інвалідів та внесення змін до закону про запобігання корупції.

Закон про розмитнення авто

З 15 червня в Україні набирає чинності закон про пільгове розмитнення так званих євроблях.

Дізнатися які автомобілі підпадають під дію закону та інші деталі можна в матеріалі Фактів ICTV.