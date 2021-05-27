Нужно отделять крупный бизнес от политики: Венедиктова о законе об олигархах

Сочетание большого бизнеса и политики влияет на вектор развития государства, поэтому Украине нужно принять закон о деолигархизации.

Об этом в эфире одного из украинских телеканалов сообщила генпрокурор Ирина Венедиктова.

— Я еще не видела проекта закона, но считаю, что с точки зрения построения государства с деолигархизированной системой такой закон нужен. Ведь когда речь идет об определенных природных монополиях, о большом бизнесе, тесно сплетенном с политикой, — это процессы, которые значительно влияют на вектор развития государства. Нам нужно отделять крупный бизнес от политики, — убеждена она.

Закон об олигархах

Президент Владимир Зеленский поручил СНБО, Офису президента и Антимонопольному комитету подготовить законопроект о противодействии влияния олигархов на политику и принятие законов.

Он анонсировал, что в документе должны прописать, что будет с олигархами, как против них будут вводить санкции и как они будут становиться бизнесменами.

В то же время секретарь СНБО Алексей Данилов анонсировал, что законопроект о статусе олигархов в Украине или деолигархизации пока все еще в работе, но в ближайшее время его внесут в Верховную Раду.

Источник: Украина 24