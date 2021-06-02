Зеленський вніс у Верховну Раду законопроект про олігархів

Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради так званий законопроект про олігархів.

Законопроект №5 599 передбачає запобігання загрозам нацбезпеці від надмірного впливу осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті, тобто олігархів.

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Наразі текст закону відсутній на сайті Верховної Ради, документ передали на розгляд керівництву.

Зеленський позначив цей законопроект як невідкладний, а також наголосив, що він має обмежений термін дії – 10 років.

– На його основі будуть розроблені антитрастові закони, закон про лобізм та інші нормативно-правові акти, що переформатують економічні й суспільні відносини в країні, – додали в Офісі Президента.

Закон про олігархів

Закон про олігархів передбачає, що особи, які підпадатимуть під визначення “олігарх”, будуть внесені до спеціального реєстру.

Бізнес осіб із цього реєстру може втратити певну частину активів, які зокрема знаходяться за кордоном.

Натомість Зеленський відмовився називати прізвища осіб, які потраплять до цього списку.