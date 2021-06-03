У четвер, 3 червня, о 10.00 розпочнеться чергове пленарне засідання Верховної Ради, на якому розглядатиметься низка важливих законопроектів.

Перше питання у порядку денному – проект постанови про скасування рішення парламенту про ухвалення у другому читанні змін до деяких законодавчих актів щодо продажу земельних ділянок державної та комунальної власності або прав на них через електронні аукціони.

Серед важливих законопроектів першого читання:

Внесення змін до закону Про космічну діяльність щодо визначення статусу та розподілу повноважень між центральними органами виконавчої влади у сфері космічної діяльності.

Зміни до Кодексу України з процедур банкрутства, які стосуються недопущення негативних економічних наслідків недобросовісного банкрутства підприємств внаслідок військової агресії на сході України.

Зміни до Податкового кодексу щодо оподаткування доходів від організації та проведення азартних ігор.

Зміни до закону Про Національну гвардію України (щодо ідентифікації військовослужбовців Нацгвардії під час виконання завдань із охорони громадського порядку та забезпечення громадської безпеки).

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Друге читання:

Внесення змін до статті 4 закону Про пестициди та агрохімікати щодо ввезення пестицидів на митну територію України.

Зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу щодо вдосконалення відповідальності за декларування недостовірної інформації та неподання суб’єктом декларування декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

Проект закону про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу щодо захисту прав та інтересів дитини у разі затримання або тримання під вартою її батьків.

Зміни до Податкового кодексу щодо стимулювання детінізації доходів та підвищення податкової культури громадян шляхом запровадження добровільного декларування фізичними особами належних їм активів та сплати одноразового збору до бюджету.

Внесення змін до деяких законів щодо забезпечення незалежності Нацради з питань телебачення і радіомовлення.

Сьогодні нардепи також ухвалять постанову за результатами звіту Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з питань розслідування причин виникнення у 2020 році масштабних пожеж у Луганській області.

Ключовий закон про продаж землі

18 травня Верховна Рада ухвалила в цілому законопроект №2195 щодо продажу земельних ділянок або прав на них на електронних аукціонах. Це стосується землі державної або комунальній власності.

Детальніше про законопроект №2195 читайте на Фактах ICTV.