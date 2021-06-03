Суд разрешил заочно расследовать дело Януковича о захвате власти

Шевченковский суд Киева разрешил провести специальное досудебное расследование в деле по факту захвата государственной власти (ч. 1 ст. 109 УК Украины) бывшим президентом Украины Виктором Януковичем.

Это решение дает возможность стороне обвинения провести досудебное расследование при его отсутствии.

В рамках уголовного производства по ч. 1 ст. 109 УК Украины расследуют обстоятельства действий Виктора Януковича в сентябре-октябре 2010 года, направленных на незаконное увеличение объема своих властных полномочий как президента Украины.

В частности, полномочия, которые относились к законодательной и исполнительной власти, Янукович подчинил себе, сделав это неконституционным способом.

Экстрадиция Януковича

В марте этого года суд оставил в силе заочный арест бывшему президенту Украины Виктору Януковичу по делу о захвате государственной власти.

Поэтому сейчас Украина имеет право начать по отношению к нему процедуру экстрадиции и обратиться в суд за разрешением на специальное досудебное расследование.