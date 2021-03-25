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Факты / Украина / Политика
Вікторія Гірко |

Украина может начать процедуру экстрадиции Януковича — Офис генпрокурора

Суд оставил в силе заочный арест бывшему президенту Украины Виктору Януковичу по делу о захвате государственной власти. Поэтому сейчас Украина имеет право начать относительно него процедуру экстрадиции и обратиться в суд за разрешением на специальное досудебное расследование (in absentia).

Віктор Янукович

Процесс экстрадиции заключается в том, что одно государство арестовывает и передает другому государству человека, которого подозревают или обвиняют в определенном преступлении.

В рамках уголовного производства по факту захвата государственной власти расследуются обстоятельства действий Януковича, совершенных в сентябре-октябре 2010 года, которые были направлены на незаконное увеличение объема своих властных полномочий как президента Украины.

Поэтому сейчас, согласно решению Киевского апелляционного суда, мера пресечения Януковичу в виде содержания под стражей остается в силе.

Источник: Офис генпрокурора

Фото: УНИАН

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