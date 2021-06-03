Суд дозволив заочно розслідувати справу Януковича про захоплення влади

Шевченківський суд Києва дозволив провести спеціальне досудове розслідування у справі за фактом захоплення державної влади (ч. 1 ст. 109 КК України) колишнім президентом України Віктором Януковичем.

Це рішення дає можливість стороні обвинувачення провести досудове розслідування за його відсутності.

У межах кримінального провадження за ч. 1 ст. 109 КК України розслідують обставини дій Віктора Януковича у вересні-жовтні 2010 року, спрямованих на незаконне збільшення обсягу своїх владних повноважень як президента України.

Зокрема, повноваження, які належали до законодавчої та виконавчої влади, Янукович підпорядкував собі, зробивши це у неконституційний спосіб.

Екстрадиція Януковича

У березні цього року суд залишив чинним заочний арешт колишньому президенту України Віктору Януковичу у справі про захоплення державної влади.

Тому наразі Україна має право розпочати щодо нього процедуру екстрадиції та звернутися до суду за дозволом на спеціальне досудове розслідування.