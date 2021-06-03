Вместо Минска: Польша может стать площадкой для переговоров по Донбассу

Польша может предложить место, куда из Минска перенесут официальную работу Трехсторонней контактной группы.

Такой тезис высказал посол Польши в Украине Бартош Цихоцки. В то же время польские власти о таких намерениях пока не заявляли.

Посол добавил, что впервые о таком варианте развития событий он услышал в одном из интервью Леонида Кравчука, который среди других возможных городов назвал Варшаву.

— Если будет желание провести переговоры в Варшаве или Кракове, мы логистически будем готовы, у нас много хороших мест для переговоров.

По мнению Бартоша Цихоцки, несмотря на существующие сложности переговоры по Донбассу важно возвращать в офлайн-формат.

Кравчук о Минске

В конце мая глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук заявил, что Минск больше не может быть площадкой для переговоров по разрешению ситуации на Донбассе, поскольку ситуация в Беларуси остается нестабильной.

Для поиска нового места работы ТКГ официальный Киев планирует проводить переговоры с международным сообществом и ОБСЕ.

В частности, рассматриваются страны Балтии и Польша.